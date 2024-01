“Sound Around”, perché Italo Calvino ci fa ancora sognare 

Proseguono al Teatro Alkestis di Cagliari gli appuntamenti dell’ottava edizione di “Sound Around The Island”, la rassegna organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la Compagnia d’arte Circo Calumèt e l’Associazione Tàjrà.

Oggi primo appuntamento della giornata a mezzogiorno con le “Lezioni Americane. Proposte per il prossimo millennio”, concerto per pianoforte a quattro mani, di e con Maria Lucia Costa e Guido Coraddu. L’opera letteraria di Italo Calvino offre al musicista molti e differenti spunti: le variazioni di “Se una Notte d’Inverno un Viaggiatore”, le miniature di “Palomar”, le stagioni di “Marcovaldo”, le sfaccettature dei sentimenti degli “Amori Difficili”, e il cristallo delle “Città Invisibili”, ora esotico, ora futuribile, ora distopico.

Alle 19 si prosegue con l’appuntamento “Tra originalità e imitazione – Una conversazione sul diritto d’autore in musica” con il pianista e avvocato Andrea Cocco. L'incontro è rivolto a chiunque sia interessato a conoscere meglio le dinamiche del diritto d'autore in ambito musicale. L’ultimo appuntamento della serata si vivrà alle 21 con il concerto “Cantar di storie – Coro di Canto Popolare” con la collaborazione della Scuola Civica di Musica di Sinnai. Canti contadini, sociali, anarchici e antimilitaristi di tradizione orale e di nuova scrittura.

