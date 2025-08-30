Soulé piega il Pisa e lancia la Roma 

Pisa 0
Roma 1
Pisa (3-5-2) : Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi (16’ st Calabresi); Touré, Marin (37’ st Stengs), Aebischer, Tramoni (16’ st Cuadrado), Angori (37’ st Leris) Moreo (16’ st Nzola), Meister. Allenatore Gilardino.
Roma (3-4-2-1) : Svilar; Hermoso (37’ st Celik),Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Angelino (45’ st Rensch); Soulé (45’ st El Aynaoui) El Shaarawy (1’ st Dybala), Ferguson (28’ st Dovbyk). Allenatore Gasperini.
Arbitro : Collu di Cagliari.
Rete : st 10’ Soulé.
Note : ammoniti Marin, Ferguson e Meister.
Pisa. Due squilli del Pisa nei primi 10’, altri due della Roma in avvio di ripresa (con un gol cancellato dal Var) raccontano una partita con poche emozioni. I giallorossi portano a casa tre punti ma la prestazione non esalta, per il Pisa una gara dignitosa anche se Svilar rimane inoperoso per 80’. Il portiere romanista compie un miracolo al 9’ su colpo di testa ravvicinato di Meister, che 1’ dopo spreca una ripartenza divorandosi il gol. Poi la partita si spegne. Gli ospiti non pungono, ma nella ripresa Dybala entra e guida i suoi: al 10’ imbuca per Ferguson che appoggia a Soulè il quale segna dal limite. Poi l’argentino replica ma c’è un fallo di mano. Nel finale il Pisa preme, i giallorossi si difendono.
