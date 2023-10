Soulé nel mirino della nazionale italiana 

Frosinone. Il tour del commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, nei centri sportivi dei club di Serie A ha fatto tappa alla Città dello Sport di Ferentino, quartier generale del Frosinone. Il tecnico dell'Italia ha assistito all'allenamento della squadra laziale che sta preparando la delicata trasferta di Cagliari in programma domenica alle 12.30 alla Unipol Domus. Una visita che assume una rilevanza molto importante considerando che Spalletti ha messo nel mirino l'attaccante Soulé, una delle rivelazioni del campionato (tre gol, un assist e quattro pali in sette gare). L'ex juventino ha il doppio passaporto argentino-italiano e viene seguito con grande attenzione dallo staff azzurro. «Soulé ci interessa, sta facendo molto bene ed è giusto dare un'occasione a quei giovani che spingono dal basso», ha confermato Spalletti in una recente intervista. Durante la sua visita il ct ha incontrato l'allenatore, Eusebio Di Francesco, ed il suo staff nonché il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi. Ed ha molto probabilmente sondato la situazione-Soulé. Prima del Frosinone, Spalletti era stato ospite della Juventus alla Continassa, dell'Atalanta a Zingonia e del Torino al Filadelfia.

RIPRODUZIONE RISERVATA