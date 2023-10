Soulè e Reinier lanciano il Frosinone Per il Verona terza sconfitta in quattro gare  

Frosinone 2

Hellas Verona 1

Frosinone (4-3-3) : Turati 6; Oyono 6, Okoli 6, Monterisi 6.5, Marchizza 6.5; Garritano 6 (31’ st Brescianini 6), Barrenechea 6.5 (38’ st Bourabia sv), Mazzitelli 6 (45’ st Lirola sv); Soule 7.5 (45’ st Ibrahimovic sv), Cheddira 6, Reinier 7 (31’ st Romagnoli 6). In panchina: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi. Allenatore Di Francesco 6.5.

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò 6; Magnani 5.5, Coppola 5.5 (15’ st Faraoni 6), Amione 5; Terracciano 5.5, Folorunsho 6, Duda 6 (15’ st Serdar 6), Lazovic 5.5 (38’ st Tchatchoua sv); Suslov 5.5, Saponara 5 (15’ st Djuric 7); Ngonge 6. In panchina: Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Hongla, Charlys, , Calabrese, Mboula, Bonazzoli. Allenatore Baroni 5.5.

Arbitro : Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6.

Reti : 46’ pt Reinier, 21’ st Soulé, 49’ st Djuric.

Note : ammoniti Coppola, Okoli, Duda, Amione, Suslov. Angoli: 2-4. Recupero 3’, 7’.

Frosinone. Samba e tango. Il Frosinone fa “ballare” il Verona anche se nel finale rischia di complicarsi la vita. La squadra di Di Francesco sale all’ottavo posto. Il Frosinone torna alla vittoria dopo 3 turni e sale a quota 12 in una posizione tranquilla. Tre punti che valgono doppio perché arrivati contro una diretta concorrente alla salvezza. Il Verona rimedia la terza sconfitta nelle ultime 4 gare e deve ritrovare lo smalto delle prime giornate quando aveva conquistato 7 punti in 4 partite. La formazione veneta ha confermato i limiti in attacco già denotati nelle precedenti uscite. La squadra di Di Francesco tiene le redini del gioco ma non sfonda. Il match s’infiamma nell’ultimo quarto d’ora. Sale in cattedra Soulé che al 34’ timbra il palo. Nel primo di recupero la svolta: lancio in profondità di Soulè per Cheddira che centra ancora il palo e sulla respinta Reinier sblocca il risultato. Nella ripresa il Verona prova a risalire la china ma Soulé si riprende la scena: al 16’ centra il suo quarto legno stagionale e al 21’ raddoppia con un’incornata su cross al bacio di Marchizza. Il Verona non s’arrende e segna in pieno recupero con Djuric di testa. Il Frosinone trema ma alla fine vince.

RIPRODUZIONE RISERVATA