Sottrazione di reperti romani, lo youtuber Crippa a giudizio 

Lui è cultore della materia, un appassionato di archeologia subacquea con competenze di livello universitario. Diego Crippa, 45 anni, lombardo, ha pubblicato un libro ed è un divulgatore, su YouTube, delle grande scoperte archeologiche in Sardegna. Lo stesso Crippa ha dimostrato di avere scoperto un sito estremamente interessante nei fondali del mare di Trinità d’Agultu. Ma adesso il sub archeologo lombardo ha un problema nell’Isola. È a processo, infatti, davanti al Tribunale di Tempio (giudice monocratico) per la presunta sottrazione di numerosi reperti archeologici di epoca romana. Crippa, nel corso degli anni e sino al 2019, ha effettuato numerose immersioni “tecniche” nei fondali dei mari galluresi. Non si è mai accorto però, almeno stando alle indagini, che alcune sue “visite” in siti particolarmente interessanti erano monitorate dal personale del Corpo forestale della Sardegna. Per la precisione, gli investigatori della Stazione di Trinità d’Agultu hanno osservato a lungo le attività di Crippa. Sino al 19 settembre del 2019, quando scatta l’operazione congiunta con i carabinieri forestali del Gruppo di Lecco. Alla fine di una serie di perquisizioni, condotte in Lombardia e Sardegna, vengono sequestrati i reperti che, secondo la Procura di Tempio, erano nella disponibilità dell’archeologo sub. Si parla di anfore intere (una Dressel), parti di anfora, una ciotola in vernice nera, frammenti metallici e un ceppo di piombo. Il processo sarà celebrato a Tempio, udienza a febbraio.

