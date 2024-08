Sottosuoni, notti e note degli Indipendenti 

Domenica di musica a Quartu Sant’Elena con la rassegna “Visos (Janas De Luna) 2024”, targata Vox Day e inserita nell’ambito del calendario di “Ripensare la e le città” organizzata dalle associazioni con il Comune. Dopo un’apertura dedicata al teatro, dalle 19 a Sa dom’e Farra in via Porcu, si parte con “Sottosuoni: 10 anni di Musica indipendente a Quartu dal 1995 al 2004, note di viaggio dal mondo sommerso della musica emergente”. Conducono Davide Catinari (musicista, autore, direttore artistico della Vox Day) e Claudio Loi (giornalista, saggista, critico musicale) che dialogheranno con gli ospiti, tutti musicisti protagonisti della scena degli anni ’90 come Giampaolo Salice, Maurizio Rocca, Carlo Addaris, Mauro Cossiga, Mauro Vacca e Guido Solinas.

Amarcord

Un incontro a più voci per raccontare il progetto “Sottosuoni” che dal 1995 al 2004 ha rappresentato il contest più importante dedicato alla musica emergente nell’isola. «Il progetto, nato e sostenuto per lungo tempo dal comune di Quartu», ha spiegato Catinari, «negli anni ha rappresentato un riferimento per tante band che hanno così avuto la possibilità di calcare palchi nazionali, ottenere riscontri e battesimi discografici». In 15 anni di esistenza la rassegna, precisa Lai, «ha raccolto più di 500 formazioni provenienti da tutta la Sardegna, contribuendo a legittimare l’esistenza stessa di una scena isolana dinamica e agguerrita, grazie anche alla copertura mediatica e collaborazioni con le principali testate televisive e cartacee che hanno così contribuito alla diffusione del progetto Sottosuoni». Ospiti di Sottosuoni saranno alcuni musicisti che hanno partecipato al Contest e che continuano ancora oggi a rendere la scena musicale sarda un luogo di evoluzione, sperimentazione e progettazione. Come Giampaolo Salice frontman dei Mélanie, band power pop che tra il 1997 e 2004 conobbe un exploit fulminante partecipando a prestigiosi Festival, condividendo il palco anche con band come Afterhours e ancora Maurizio Rocca, per la prima volta sul palco del festival Isola Rock nel 1988 come cantante dei De Sade, occasione apripista per la collaborazione con i Pneumatica e per ben due incisioni discografiche. (g. da.)

