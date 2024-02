Sottostazione elettrica, coro di no 

«Quello che sta succedendo a Selargius per la nuova sottostazione Terna toccherà in futuro a Nuraxi Figus: la zona di Bingia ‘e Grotta, con i suoi alberi e i terreni coltivati, sarà cancellata per far posto alla sottostazione, mobilitiamoci da subito». Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato nuraxino a difesa dell’ambiente, con altri membri del comitato ha visitato la zona di Selargius in cui sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova sottostazione elettrica Terna: «Siamo andati – spiega – per portare la nostra solidarietà a quelle persone che hanno perso le proprie terre e ci siamo resi conto di cosa succederà anche qui, da noi, se non riusciremo a far cambiare questa decisione assurda. Vigneti e mandorleti eliminati, uliveti da trapiantare in altri terreni: un disastro», sentenzia Ballisai: «I terreni migliori, con vigne, oliveti e orti, dovranno essere sacrificati per costruire una sottostazione elettrica, impattante dal punto di vista visivo e ambientale. Perché non farla in una delle tante aree inutilizzate del polo industriale di Portovesme? Che logica c’è nel sacrificare terreni agricoli?»

«Troppo vicina alle case»

Una domanda che il Comitato nuraxino rilancia ormai da mesi, negli incontri istituzionali, nelle osservazioni spedite a tutti gli enti, negli esposti in Procura, nelle iniziative di mobilitazione. «La sottostazione elettrica e i cavidotti – afferma Ballisai – , secondo una normativa regionale dovrebbero stare ad almeno un chilometro dal centro abitato ma a Nuraxi Figus sarebbero a ridosso dalle abitazioni. Dobbiamo mobilitarci, organizzeremo iniziative anche nei luoghi interessati dagli espropri per mostrare a tutti cosa vogliono cancellare».

L’ombra degli espropri

Tra i futuri espropriati c’è Venanzio Melis, membro nel Comitato: «I miei terreni – dice – ricadono nell’area in cui dovranno passare i cavidotti e sorgere la sottostazione. Sono stati di mio padre e mio nonno, sempre curati e coltivati, una fonte di sostentamento come per tante altre famiglie qui a Nuraxi. Non possiamo permettere che ce li portino via: sarebbe un danno economico importante. Faremo tutto il possibile per contrastare la decisione ma la politica metta tutto il suo peso: la transizione energetica è inevitabile, lo sappiamo, ma non sulle nostre teste».

