Sottoservizi, i cantieri perenni dei sedici gestori  

Traffico, sottoservizi e scarsa manutenzione: per gli esperti della facoltà di Ingegneria sono queste le cause della pavimentazione disastrata nelle strade cittadine. L’asfalto con l’usura si distrugge. Il fondo stradale dovrebbe durare dai tre ai cinque anni, gli scavi e i ripristini accelerano i modo repentino lo stato del manto. In città sono ben 16 i gestori dei sottoservizi, che a ogni guasto sono costretti a scavare lungo le arterie. Non solo i cantieri che stanno assediando la città costringono a deviazioni del traffico che si riversa su strade dove prima non c’era.

Alla base di tutto i ripristini mal fatti e la mancanza dei controlli da parte dei tecnici comunali. La scarsa cura delle strade del capoluogo stride con il costo per l’asfalto. l’importo medio per un tappetino di un metro quadro, spesso 5 centimetri, è di circa 14 euro.

Ma quale potrebbe essere la soluzione per arginare il problema? Gli ingegneri dell’Università stanno studiando i sistemi per rallentare i processi di deterioramento. Nel frattempo dovrebbe esserci più cura nella manutenzione ordinaria. Un esempio su tutti l’Asse mediano, le fessure che si stanno formando andrebbero sigillate immediatamente, prima che diventino buche profonde pericolose e costose da riparare.

RIPRODUZIONE RISERVATA