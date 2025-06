Sottoservizi e nuova pavimentazione: scavi nel centro storico 

I lavori di rifacimento di alcune strade del centro storico di Settimo San Pietro sono iniziati a metà marzo con la realizzazione dei sottoservizi compresa la nuova rete, di grosso diametro, per lo scolo delle acque bianche. A questo intervento di base seguirà la seconda parte del progetto che prevede la rimozione dell’asfalto con i lavori di riqualificazione della pavimentazione delle strade in progetto. Interessate via Aldo Moro, via Parrocchia e la piazza Don Secchi.

L’asfalto sarà sostituito da lastre e tozzetti di granito mentre piazza Don Secchi verrà completamente ripensata e riqualificata. Un intervento particolarmente atteso proprio per l’importanza che in passato ha avuto questo piccolo angolo di paese, nel tempo trasformato in un parcheggio adiacente la chiesa parrocchiale. La prima fase di scavo e di copertura in cemento delle trincee e la messa in opera delle tubazioni è nella fase finale.

I lavori vengono portati avanti con fondi Pnrr per un milione e 370mila euro. Il Comune risulta anche essere assegnatario di altri importanti finanziamenti (un milione di euro), che dovrebbero consentire di estendere l’intervento ad altre strade del centro storico.

