Sottosegretario al capezzale del carcere a rischio 

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, sarà a Lanusei per far visita al San Daniele e chiarezza sul destino del carcere circondariale. L’appuntamento è programmato per sabato mattina: alle 9 il rappresentante del Governo visiterà l’istituto penitenziario e, al termine, farà le sue comunicazioni al territorio. Darà garanzie sulla salvaguardia del penitenziario, escludendo anche la sua trasformazione in carcere minorile, oppure confermerà i timori dei sindacati e di tutto il territorio annunciandone la chiusura? La settimana scorsa, l’onorevole Salvatore Sasso Deidda aveva rassicurato il Consiglio comunale di Lanusei su un tema caldo per il territorio che teme la perdita di altri servizi. Ci si augura che Delmastro faccia altrettanto.

Ad accompagnare il sottosegretario, il sindaco Davide Burchi, alcuni parlamentari chiamati a raccolta dal leader ogliastrino di FdI, Nicola Salis che commenta: «Speriamo che la visita del sottosegretario faccia chiarezza una volta per tutte. È esclusa al cento per cento la trasformazione del Sand Daniele in carcere minorile. È fondamentale tenerlo aperto perché ciò significa tenere in vita il tribunale e gli altri presidi di sicurezza sul territorio. Un nuovo carcere? Ben venga, ma finché non verrà costruito, bisogna tenere aperto quello vecchio».