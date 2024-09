Sottoscrizioni da record a Villanova Tulo Sassari prima tra le città 

Arrivano le prime proiezioni sui Comuni in cui si è firmato di più per la Pratobello 24. Villanova Tulo, nel rapporto tra numero di cittadini che hanno sottoscritto la legge di Pratobello e gli aventi diritto, è il Comune dove la raccolta è stata più abbondante: si parla del 40 per cento degli iscritti alle liste elettorali, e si attesterebbe sulle stesse percentuali un po’ tutto il Sarcidano. Quasi 1.800 le firme orgolesi, 2 mila quelle di Oliena, oltre 6 mila di Nuoro. Nelle grandi città si registra invece l’exploit di Sassari, che ha superato le diecimila firme e avrebbe anticipato anche Cagliari, almeno nel rapporto tra numero di sottoscrittori e iscritti alle liste elettorali. Nel Cagliaritano è andata fortissimo la raccolta a Selargius: 4.500 le sottoscrizioni consegnate alla centrale di riconteggio dalla città che, durante tutta l’estate, si è fatta sentire anche per la sua opposizione al Tyrrhenian Link, uno dei maxi cavi per il trasporto dell’energia prodotta in Sardegna nella Penisola. A Selargius sosteranno i manifestanti in arrivo da Sassari, come quelli che parteciperanno dalla Gallura, mercoledì a Cagliari, alla manifestazione per la Pratobello 24. Maria Grazia Demontis, rappresentante del coordinamento gallurese, fa sapere che proprio da Selargius inizierà la campagna “Un albero per ogni firma”. In sostanza, i comitati si ripropongono di mettere a dimora, in tutta l’Isola, un numero di piante equivalente alle firme raccolte per la Pratobello 24. «Abbiamo richiesto a Forestas 100 ginepri, 50 lentischi 25 mandorli e 25 phillyrea», ha detto Demontis. «Una prima parte di questi alberi sarà donata a Selargius e piantata dove dovrebbe passare il maxi cavo».

RIPRODUZIONE RISERVATA