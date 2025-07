Sottopasso sicuro, a prova di allagamenti 

La Provincia di Oristano ha completato l’installazione di un sistema centralizzato di controllo allagamenti nel sottopasso ferroviario di Terralba, sulla Sp 61. L’intervento, presentato ieri mattina durante un sopralluogo nei pressi dell’infrastruttura, risolve definitivamente un problema annoso di sicurezza stradale. Il sistema, realizzato dalla ditta Iles s.r.l., include sensori di livello, segnaletica luminosa e pannelli informativi avanzati, collegati a una piattaforma web accessibile da dispositivi mobili. In caso di allagamento, consente l’immediata segnalazione e chiusura del sottopasso. Il costo complessivo è di circa 68mila euro, comprensivo di manutenzione per 5 anni. L’amministratore della Provincia Battista Ghisu ha sottolineato come questa soluzione «rappresenti un modello replicabile, frutto della collaborazione tra Provincia, Comune di Terralba, Prefettura, Consorzio di bonifica e altri enti, a tutela dell’incolumità pubblica». ( s.c. )

