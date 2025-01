Sottopasso ferroviario avvicina San Simplicio al centro 

Da decenni divisi dai binari, il centro storico e il quartiere di San Simplicio torneranno a essere connessi. A ricucire il cuore della città, un sottopasso pedonale, lungo circa trenta metri, che parte dalla Stazione centrale e raggiunge la basilica del santo patrono di Olbia. Al via i lavori, dall’1 febbraio e fino al 31 maggio, per realizzare l'opera che consentirà a passeggeri e residenti di attraversare la città in sicurezza e senza dover aggirare l'ostacolo, con ingresso diretto su via Gabriele D'Annunzio, strategico per favorire l'accesso alla Stazione dalla zona nord della città e anche per l'intermodalità per la vicinanza alle fermate dei bus. L’infrastruttura rientra tra gli interventi per il potenziamento della linea ferroviaria Olbia Golfo Aranci, eseguiti da RFI, che interesseranno circa ventidue chilometri di tracciato per un importo di dieci milioni e con oltre quaranta addetti ai lavori. Tra gli interventi, oltre a quelli finalizzati al miglioramento dell'accessibilità allo scalo con la costruzione del tunnel per il transito dei pedoni, la riqualificazione dei fabbricati della Stazione, inaugurata nel 1881, e delle aree esterne, con nuovi marciapiedi per facilitare la salita e la discesa dai treni e nuove pensiline, e il rinnovo dei binari e della sede ferroviaria.

