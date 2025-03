Sottopasso allagato, allarme rosso 

Inizia ad avere un primo effetto concreto, il lavoro del tavolo tecnico permanente promosso nei mesi scorsi dalla Prefettura e coordinato dalla Provincia, al quale siedono tutti i soggetti che a vario titolo hanno un compito importante nella definizione degli interventi da attuare per mettere in sicurezza la cittadina che finisce sott’acqua ogni volta che piove.

Il sottopasso

Il dirigente del settore manutenzioni e viabilità della Provincia, Giuseppe Pinna, ha firmato la determina per l’acquisto, la messa in opera e la manutenzione per cinque anni (costo 67mila euro) di un sistema centralizzato di controllo allagamento che permetta la chiusura accelerata del sottopasso ferroviario lungo la Provinciale 61 in caso di allagamento, ma soprattutto avvisare tempestivamente gli automobilisti della situazione di pericolo.

Il sistema

«Il sistema elettronico – si legge nella determina - è costituito da un sensore di livello liquidi da installare in corrispondenza della griglia che attualmente provvede a smaltire le acque meteoriche che si riversano nel sottopasso, ma anche da due segnali visivi, lanterne semaforiche a luce rossa, corredate da segnaletica verticale da installare sulle testate del sottopasso. Ed ancora, tre segnali visivi da installare nella rotonda, nel Pip e nell’intersezione della complanare con la Statale 131, costituiti da pannelli segnaletici di avviso di strada allagata e display alfanumerico con indicazione di pericolo». Segnali di allarme per gli automobilisti ma anche per chi deve intervenire, visto che «Il sistema centralizzato – è sottolineato nella determina - invierà le segnalazioni al personale in pronta reperibilità della Provincia e alla sala operativa della Protezione civile del Comune di Terralba».

Troppi pericoli

Inutile evidenziare l’importanza del sistema considerato che in caso di precipitazioni il sottopasso si allaga rendendo impossibile la normale circolazione, con casi di automobilisti che, non avvedendosi per tempo dell’allagamento del sottopasso, sono rimasti bloccati. Ecco perché è importante, come auspicato dal prefetto Salvatore Angieri, «un approccio coordinato peri realizzare una rete tra Enti». In quella stessa occasione il presidente del Consorzio di Bonifica, Carlo Corrias, aveva invece anticipato che l’Ente avrebbe acquistato idrovore mobili per aspirare mille litri di acqua al secondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA