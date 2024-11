«Sottopassaggio, stop agli allagamenti» 

L’ obiettivo è cercare di risolvere definitivamente le criticità che si verificano nel sottopasso di Terralba, lungo la Provinciale 61, che diventa una trappola ogni volta che piove, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. E per raggiungere questo obiettivo nasce un tavolo tecnico permanente che si occuperà dell’infrastruttura. Il tavolo operativo sarà coordinato dalla Provincia e il primo appuntamento è fissato mercoledì alle 10 nel Municipio di Terralba.

L’incontro

La costituzione dell’organismo è scaturita da un incontro convocato dall’amministratore della Provincia, Battista Ghisu: hanno preso parte tutti i soggetti che a vario titolo hanno un compito nella definizione degli interventi da attuare. Oltre al padrone di casa, erano presenti il dirigente Giuseppe Pinna e il funzionario tecnico Alessandro Serra, il prefetto Salvatore Angieri e la funzionaria Roberta Dessì, il sindaco Sandro Pili e il vice Andrea Grussu, il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias e il direttore Maurizio Scanu, i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana, Luca Atzori e Luigi Cotza. «Il coordinamento tra gli enti coinvolti – ha affermato Ghisu - diventa indispensabile per definire strategie e interventi che portino, non solo ad arginare un’emergenza, ma alla risoluzione il più possibile definitiva».

Primo passo

A breve la Provincia provvederà a installare un sistema semaforico e pannelli di allerta connessi a una sonda di rilevamento del livello dell’acqua, che attiva in maniera automatica la chiusura al traffico del sottopasso. «È indispensabile – ha evidenziato Angieri - un approccio coordinato tra i diversi soggetti allo scopo di realizzare una vera e propria rete tra Enti».

Al sindaco Pili il prefetto ha riconosciuto piena autorità per eventuali provvedimenti di chiusura del sottopasso, anche se di proprietà della Provincia. «Il Comune - ha precisato Pili - ha sempre adottato ogni misura per assicurare la sicurezza pubblica». «Per far fronte alle emergenze – ha concluso Corrias - saranno acquistate idrovore mobili che consentano di aspirare mille litri di acqua al secondo». ( s. c. )

