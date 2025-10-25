Sottopassaggio: perdite, melma e disagi 

Bisogna fare attenzione, quando si scendono o si salgono le scale del sottopassaggio ferroviario che ad Assemini collega i due tratti di via Coghe, quello pre- e quello post-ferrovia: una perdita d’acqua, denunciata ormai da anni, continua a insinuarsi tra le fessure della linea dei binari che passano per Assemini, scivolando nel sottostante sottopasso noto ormai per il suo stato di degrado. Con delle recenti manutenzioni le pareti sono state tinteggiate, nascondendo murales e graffiti che davano un tocco di colore a uno degli scorci più grigi della cittadina. Ma le condizioni di sicurezza restano precarie e quelle di accessibilità totalmente inadeguate.

L’annuncio di Puddu

La primavera scorsa, il sindaco Mario Puddu aveva annunciato: «Rifaremo il sottopassaggio», parlando del progetto di «un’opera strategica e prioritaria finalizzata alla realizzazione di una lunga rampa ciclo-pedonale che connetta i due tratti della strada». Lo scorso aprile, se n’era parlato in Aula consiliare. La Regione avrebbe dovuto elargire 2 milioni di euro. Insomma, sembrava che i lavori fossero in vista. Non se n’è saputo più nulla. Il Comune aprirà, come era stato promesso, un tavolo di confronto con Ferrovie per trovare soluzioni migliorative? Per ora non è dato saperlo: ieri chi scrive ha cercato inutilmente di contattare il sindaco o l’assessore competente.

I disagi

Qualche giorno fa una cittadina, Debora Mua, ha segnalato i disagi che, con la sua disabilità, deve affrontare quotidianamente fra «perdite e melma», domandando: «Dobbiamo aspettare che qualcuno cada?» Detto fatto: «Sono scivolata, per fortuna senza conseguenze», ha raccontato Anna Maria Pani.

Così torna alla ribalta la questione ascensori: «Non funzionano dal 2012 – ha commentato Piero Vargiu – così siamo costretti a transitare in un sottopassaggio senza scivoli per persone anziane, disabili e mamme con passeggini».

Barriere architettoniche

Il consigliere d’opposizione Ignazio Pireddu (Forza Italia), che ha casa in via Coghe, perora dal 2008 la causa dei 2.500 residenti: «Sarò pure logorroico – premette – ma questa situazione va sanata. Dopo tante sollecitazioni mi sento profondamente deluso e frustrato dalla mancanza di attenzione e sensibilità da parte dell’amministrazione. Barriere architettoniche e mancanza di manutenzione creano gravi problemi di accessibilità e sicurezza ai disabili e non solo».

Promesse nel vuoto

Oltre all’acqua, a passare “sotto i ponti” sono state, almeno finora, le promesse delle amministrazioni che si sono susseguite dal lontano 2014, quando sembrava intravedersi la fine dell’isolamento di un intero quartiere con un finanziamento da 1,5 milioni di euro. Da allora innumerevoli interrogazioni e raccomandazioni sono state presentate in Consiglio. Ma i disagi restano.

