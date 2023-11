Sottopassaggio di via Coghe, la Giunta ci riprova 

Sottopassaggio di via Coghe: la Giunta comunale di Assemini riprende il progetto per provare a mettere finalmente in connessione col resto del centro abitato un quartiere di oltre 2.500 abitanti, quello che si trova, oltre la ferrovia. La conferma arriva dall’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «La nuova amministrazione Puddu, così come dieci anni fa, intende riprendere l’opera per la sua valenza strategica. E intende farlo valutando le procedure più idonee per poterla eseguire». Il sindaco Mario Puddu conferma: «L’ho detto e lo ripeto, sarà nostro impegno rendere il quartiere più vivibile e integrato, facendo sentire i suoi abitanti finalmente parte di Assemini».

La situazione

Il centro urbano è tagliato sia dalla Statale 130 che dalla ferrovia. Degli oltre 25000 abitanti, il 10 per cento vive al di là dei binari, intorno alla via Coghe: una fetta di cittadinanza che si è sempre sentita lontana dal paese, tagliata fuori e poco connessa con la sua stessa matrice urbana. Mancano un’infrastruttura e una progettazione capace di includerla e armonizzarla davvero col resto di Assemini. Attualmente esistono due sottopassi pedonali che oltrepassano la ferrovia ma sono datati, architettonicamente inadeguati, spesso vandalizzati e del tutto insufficienti per rispondere a un’esigenza via via più impellente per la popolazione del quartiere interessato, così vicino a una zona di grande rilievo naturalistico e all’area industriale di Macchiareddu.

Iter travagliato

«L’intervento per il sottopasso di via Coghe – ricorda l’assessora Meloni – ha avuto un iter molto travagliato: programmato dalla prima amministrazione Puddu a fine 2013, i lavori furono aggiudicati nel ‘14 ma poi si susseguirono una serie di vicissitudini, tra cui una causa, una risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria, e una serie di dimissioni da parte di figure tecniche incaricate». Dopo c’è stata l’amministrazione Licheri, con un nuovo progetto approvato nel giugno ‘22: poi la crisi politica e il commissariamento.

«Attualmente – precisa Meloni – l’intervento ammonta a 1.815.367 euro, di cui 1.325.367 su fondi Pon T ‘00-06 e Fsc ‘14-20 e 490 mila di cofinanziamento comunale.

Le opposizioni

«Gli abitanti del quartiere di via Coghe sono ostaggio dei sottopassaggi. Ciò impedisce loro di vivere integrati al resto di Assemini. Occorre rimediare a tanti anni di dimenticanza: abbattimento delle barriere architettoniche e bus cittadino sono ormai esigenze imprescindibili», afferma Niside Muscas, consigliera di minoranza, cui si unisce Ignazio Pireddu, consigliere di Forza Italia che in quel quartiere ci vive: «Combatto dal 2008 per la messa in sicurezza del quartiere e il suo raccordo col resto del paese».

«Il progetto del primo Puddu – sostiene Diego Corrias, consigliere di minoranza ed ex assessore della giunta Licheri – era impraticabile e osteggiato dai cittadini. Abbiamo lavorato anni con la giunta Licheri per farne uno attuabile e l’abbiamo approvato appena prima di cadere. Se l’attuale Giunta riuscirà a realizzare il sottopasso lo farà sul progetto ereditato dalla giunta Licheri. Va bene la continuità – aggiunge – ma è il momento che la giunta Puddu presenti la sua programmazione di opere pubbliche: per ora si limita a gestire quanto lasciato da Licheri e commissario».

