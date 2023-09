«Sottopagati? Non ne avevamo idea» 

«Casco dalle nuvole»: è la reazione più diffusa da parte dei responsabili delle aziende tirate in ballo. Almeno: le più grandi, perché nella lista di chi ha usufruito dei servigi dei pachistani accusati di fornire braccianti facendoseli pagare 14 euro l’ora (15 con fattura) ma trattenendosi due terzi del compenso, ci sono anche piccoli proprietari, che avevano bisogno di aiuto per vendemmiare vigneti di un ettaro o anche solo mezzo.

Il punto è: i clienti dei fornitori di manodopera immigrata sapevano che i braccianti erano sottopagati? Le grandi cantine del Sud Sardegna giurano di no.

Parteolla

Mario Pala, 69 anni, titolare della ditta omonima a Serdiana, è sconvolto: «Mi creda, non passerò una notte facile. Noi lavoriamo con la massima attenzione alle regole. Abbiamo i nostri dipendenti, la vendemmia è meccanizzata». Però? «Può capitare che ci si ritrovi indietro con i tempi. Questa primavera abbiamo usufruito dei loro servizi per la potatura: hanno emesso fattura, abbiamo saldato con regolare bonifico bancario e siamo pronti a mostrare tutte le carte. Abbiamo pagato 15 euro l’ora a bracciante, Iva inclusa. Se davvero loro li hanno pagati 5 è molto brutto. Non siamo gente che sfrutta il prossimo».

Esperienza simile alla Cantina sociale di Dolianova: «Sono molto dispiaciuto», sospira il presidente, Sandro Murgia, 51 anni. «Abbiamo stipulato un regolare contratto con questa ditta per la potatura – racconta – e hanno fatto un buon lavoro. Abbiamo saldato con bonifico. Quindici euro l’ora per ogni lavoratore. Tutto mi sarei immaginato, meno che li pagassero 5: cifre da sfruttamento». Nessun sospetto? «Consideri che c’è difficoltà a comunicare con questi lavoratori, per via della lingua. No, non potevamo immaginare che ci fosse malafede nei loro confronti».

A Serdiana, fra i nomi che la polizia indica fra i clienti della ditta c’è quello di Carlo Pisu, 47 anni, dipendente della cantina “Ferruccio Deiana”. E in un terreno di Dario Deiana, figlio del titolare, risiedeva Wasim Abbas: «Lui e i suoi avevano lavorato con noi mesi fa, per la potatura, con regolare contratto», racconta Dario Deiana. «Ci eravamo trovati bene – prosegue – e avevo messo a loro disposizione, sempre con contratto, uno stabile su un terreno di mia proprietà: niente a che fare con la cantina “Ferruccio Deiana”. Carlo Pisu, a titolo di favore personale nei miei confronti, si occupava di cambiare la bombola del gas quando finiva e delle manutenzioni». In quel terreno ieri mattina presto c’era la polizia: «Mi hanno avvisato i dipendenti e mi sono precipitato», riprende Deiana. «Un fulmine a ciel sereno. Non mi aspettavo una cosa del genere: con noi si sono sempre comportati correttamente. So che lavoravano per aziende agricole in varie zone dell’isola. Ma ripeto, la nostra cantina non c’entra».

Sulcis

Fra le aziende che gli investigatori considerano coinvolte c’è la cantina Mesa, di Sant’Anna Arresi. Luca Fontana, 56 anni, che si occupa della parte commerciale e di hospitality , si mostra sorpreso: «Indagine? Denunce? Nessuno ci ha comunicato nulla, zero assoluto. Non mi occupo io delle lavorazioni nei campi, ma posso garantire che il personale straniero che ha lavorato nelle nostre vigne era tutto regolarmente contrattualizzato. Il nostro è un gruppo importante, non avrebbe senso rischiare la reputazione».

Pochi chilometri a nord, secondo la polizia, Sandro Dessì, 53 anni, un dipendente della cantina Santadi, avrebbe chiamato a lavorare i braccianti gestiti dai pachistani. Il direttore Massimo Podda è sorpreso: «Dessì da noi lavora nel settore imbottigliamento, non si occupa dei terreni. E nessuna cooperativa di pachistani ha lavorato con la cantina Santadi: nelle nostre vigne operano soltanto i nostri collaboratori storici, che sono con noi da decenni».

