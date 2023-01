Sottogoverno, congelate le nomine 

La fumata è grigio scura. Al termine del vertice fiume, convocato dal sindaco Massimiliano Sanna, il puzzle del sottogoverno è ancora in alto mare. Nessuna nomina per il momento, solo una lunga riflessione sul criterio da adottare per la spartizione degli incarichi, ma per riuscire a chiudere il cerchio sarà necessario un nuovo appuntamento. I partiti di centrodestra si sono presi una settimana di tempo per decidere: nuova convocazione per lunedì prossimo.

In sala Giunta

Nella sala Giunta di Palazzo Campus Colonna, intanto, ieri gli alleati hanno chiarito qualche dubbio sul documento pre-elettorale che dovrebbe fungere da griglia di partenza per la scelta delle caselle ancora vuote. Più che un tavolo politico, una cattedra di algebra, con gli alleati intenti a definire nel dettaglio il peso di ciascun ente.

Assieme al primo cittadino e al coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu e all’ex consigliera Veronica Cabras, erano presenti per l’Udc l’assessore allo Sport Antonio Franceschi e il consigliere Francesco Pinna; per Fratelli d’Italia il consigliere Fulvio Deriu, per Forza Italia il vicesindaco Luca Faedda e il consigliere regionale Emanuele Cera; per il Partito sardo d’Azione il commissario cittadino Giovanni Mascia e il referente locale Marcello Serra, per Sardegna 20 Venti il capogruppo Giuliano Uras.

«Riunione positiva»