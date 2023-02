Sotto zero e strade a rischio 

La neve no, quella non l’abbiamo vista al livello del mare, malgrado anche nel Capoluogo la notte tra venerdì e sabato si fosse intorno agli zero gradi (e, a Villagrande, addirittura meno 10). Tutt’al più, a sorprendere i cagliaritani sono stati i parabrezza ghiacciati, ma in molti centri della Sardegna a ghiacciare, ieri, sono state - ben più pericolosamente - le strade. La sala operativa dell’Anas ha coordinato l’attività delle ruspe in numerose statali dell’Isola, per rimuovere il pericoloso, scivolosissimo strato di ghiaccio dall’asfalto.

Numerosi interventi

Detto che non è mancato all’appello il “classico” delle strade ricoperte da una lastra gelida in Sardegna, cioè il tratto di Campeda della Carlo Felice che a momenti ghiaccia pure a Ferragosto, gli operatori hanno inviato i mezzi sull’Orientale sarda tra Baunei e Dorgali, sulla 198 di Lanusei fino al chilometro 56 e poi dall’88 al 91, su un tratto della 129bis di Pattada, e poi sulla 199 di Monti, sulla 132 di Ozieri e anche sulla 729 nella zona di Bonarcado. Interventi anche per la 387 a Sant’Andrea Frius e per la 196 fino al tratto sopra Guspini. L’Anas e le sue imprese d’appalto hanno mobilitato i mezzi con le lame rompighiaccio, e laddove la lastra era sul punto di formarsi sono arrivati i camion a scaricare il sale. Non è stata emergenza, non ci siamo nemmeno andati vicini, ma certo la centrale operativa dell’Anas ha dovuto coordinare più interventi rispetto alle medie di questo periodo dell’anno, per garantire la sicurezza di chi guidava sulle strade dell’Isola. Anche perché gli operai dell’Agenzia nazionale strade e autostrade hanno dovuto “pattugliare” i percorsi asfaltati, pronti a intervenire con il sale o con le ruspe rompighiaccio. Me poi, già di prima mattina, la giornata soleggiata ha risolto il problema, per così dire, alla “base”: il suolo stradale.

La situazione del tempo

«Anche qui a Decimomannu eravamo a meno due gradi alle 6 del mattino, ed è stato così fino alle 8». Dall’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica militare di quella base, confermano che Cagliari ieri era attorno agli zero gradi (ma senza pioggia, di conseguenza non è nevicato), ma anche che sta per cominciare una settimana senza i rigori dell’inverno che abbiamo visto negli ultimi tempi. Il clima rigido è ai suoi ultimi scampoli: i previsori dell’Arma azzurra ce lo “promettono” anche per l’alba di oggi, visto che per gli zero gradi di temperatura minima è prevista l’ultima replica prima della chiusura del sipario invernale, e quindi sono inevitabili le lastre di ghiaccio al suolo. Anche perché, ricordano all’Ufficio meteo di Decimo, già con due gradi le strade cominciano a ghiacciare perché la temperatura dell’asfalto è sempre più basso rispetto a quella dell’aria. Dunque, al volante, si dovrà stare molto attenti anche stanotte.