Sotto shock dopo l’attentato 

In origine la struttura di campagna era adibita a ricovero per bovini. Una volta ereditata, Piras l’ha convertita in alloggio vacanze. Un investimento.

Luca Piras è sotto shock. Mai si sarebbe aspettato un attacco così violento come quello che ha subito nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, quando gli attentatori hanno fatto saltare in aria la sua villetta tra Bau Samuccu e Bingia ‘e Tuvera, nelle campagne tra Bari Sardo e Cardedu. «Non me lo spiego, sono senza parole e sotto shock». Raggiunto al telefono, il commercialista di 53 anni, originario di Bari Sardo con radici a Cagliari, ha la voce rotta e confessa le sue sensazioni: «Mai potevo pensare che potesse capitarmi un episodio simile». La sua testimonianza è fatta di parole misurate. Anche perché le indagini sono di esclusiva competenza dei carabinieri della stazione di Bari Sardo che, coordinati dalla Procura di Lanusei, sono chiamati a far luce sul raid compiuto alla periferia del paese dove il professionista aveva restaurato una struttura ereditata.

Attacco feroce

La villetta, edificata su un piano con 100 metri quadri di superficie, è stata disintegrata da un attentato pianificato nei minimi dettagli. Gli autori del raid hanno fatto esplodere il locale usando due bombole di gas. Una la avrebbero sistemata su un fornellone, a conferma che gli attentatori avevano preparato con cura l’attacco. La prima deflagrazione, avvenuta quando sul posto non c’era nessuno, ha distrutto i muri portanti della struttura, restaurata qualche anno fa dal professionista. L’edificio è stato ereditato da un familiare e Piras lo aveva ristrutturato ricavando una villetta dove accoglieva i turisti. Il resto dei danni, nella notte di fuoco e terrore, è stato completato dall’esplosione della seconda bombola, alcuni istanti dopo l’arrivo dei vigili del fuoco di Tortolì. I danni alla struttura sono ingentissimi. Le squadre del 115 l’hanno dichiarata inagibile.

Le indagini

Il personale dell’Arma sta cercando di risalire al movente. Si batte la pista dell’attività professionale per capire se e quale rapporto potrebbe aver leso gli interessi di persone capaci di ricorrere a un atto così efferato. Ma come nelle migliori attività investigative nulla viene trascurato. I militari della stazione di Bari Sardo, titolari delle indagini, vagliano anche le immagini di alcune telecamere installate nelle vicinanze, ma il fatto che la zona sia disabitata non aiuta gli investigatori.

