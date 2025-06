Sotto sequestro yacht da 10 milioni 

Uno yacht da dieci milioni di euro e altre due imbarcazioni più piccole segnalate ai pm dalla Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle di Olbia. Mettendo insieme tutti i sequestri degli ultimi mesi (compreso quello dello yacht con bandiere della Repubblica delle Isole Marshall) si parla di una decina di imbarcazioni finite nel mirino delle autorità italiane. Olbia nel giro di poco tempo è diventata una delle località più importanti, a livello nazionale, per l’azione di contrasto al contrabbando di yacht. Lo Stato sta facendo pagare i dazi alle società, quasi sempre con sede nei paradisi fiscali, proprietarie delle barche extra lusso battenti bandiera extra-UE che hanno superato il periodo massimo di permanenza nell’Unione Europea (18 mesi), entro il quale è prevista l’esenzione dai diritti doganali di confine. Il dato rilevante è che gli yacht, quasi sempre, non sono stati individuati in mare, ma dentro cantieri nautici di Olbia, a Cala Saccaia e nel centro abitato. Nel territorio nazionale sequestri di barche per mancato versamento di Iva e tasse doganali, sono stati eseguiti a Cagliari, Catania, La Spezia, Civitavecchia, Imperia, Ravenna, Palermo e Trapani. Ma in nessuna località ci sono i numeri di Olbia. La Procura di Tempio (i sostituti Mauro Lavra e Alessandro Bosco) ha molto da fare per ricostruire il profilo dei proprietari delle imbarcazioni.

Colpo grosso

Una operazione importante, sulla quale la Procura di Tempio ha imposto il massimo riserbo, è quella che ha portato al sequestro di uno yacht di una trentina di metri battente bandiera del Belize, con società proprietarie controllate da altre Private Limited Company insediate nello stato di Saint Vincent e Grenadine. Lo yacht da oltre dieci milioni di euro di valore era in un cantiere importante di Olbia. È rimasto nelle acque italiane, stando all’ipotesi dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ben oltre 18 mesi. Il danno erariale, secondo i pm, è di quasi un milione e mezzo di euro. I doganieri e i finanzieri (coordinati dal capitano Carlo Lazzari e dal dirigente delle Dogane, Nicola Castagna) non forniscono dati sulle attività in corso, ma ci sarebbero altri yacht sotto osservazione.

Sequestri e ricorsi

Le indagini delle ultime settimane hanno aperto il fronte del Riesame con le richieste di dissequestro (alcune accolte). Ma ci sono anche i versamenti di Iva e dazi per evitare le confische.

