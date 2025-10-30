Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio è scattato quasi in concomitanza con il funerale di Omar Masia. I militari, coordinati dalla pm Sara Martino, hanno messo sotto sequestro il ponte di Baldu, dal quale è caduta la Bmw della tragedia di domenica scorsa. La Procura di Tempio intende verificare le caratteristiche e la tenuta della barriera di protezione del ponte sul torrente Fundu di Monti, una struttura alta dieci metri. Di fatto il provvedimento risponde alle richieste degli avvocati Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, legali del ragazzo (indagato per omicidio stradale) che era alla guida dell’auto finita sul greto del torrente.

Cedimento repentino?

I due legali avevano chiesto di congelare l’area per un accertamento tecnico non ripetibile «volto a verificare le condizioni delle barriere metalliche poste a margine del ponte e, nello specifico, di quella interessata dall’urto dell’autovettura. Il cedimento repentino, avvenuto nel momento in cui l’autovettura si è appoggiata su tale struttura, induce a ritenere che la stessa fosse in condizioni precarie e, quindi, non adeguatamente manutenuta. Trattasi, pertanto, di circostanza decisiva per la corretta ricostruzione dei fatti e l’individuazione degli effettivi responsabili, in tutto o in parte, del tragico evento». Dunque l’accertamento si farà e l’indagine sulla morte di Omar Masia non riguarderà soltanto la condotta della persona che era al volante della Bmw, ma anche l’osservanza delle misure di sicurezza e protezione sul ponte.

La manutenzione

La pm Martino ha disposto acquisizioni documentali per individuare l’ente o il privato che ha l’obbligo della manutenzione del ponte di Baldu. A quanto pare la strada (Baldu – L’Agnata) dove è avvenuto l’incidente è nata come consortile e poi con il tempo è diventata, di fatto, un tracciato a uso pubblico. Il Comune di Tempio sta accertando lo status della strada e del ponte (sono state già fatte diverse riunioni tecniche). È evidente che dalla classificazione dell’opera potrebbe dipendere l’esito di un pesantissimo strascico giudiziario. Il tema è chiaro, un guardrail idoneo avrebbe impedito la tragica caduta dell’auto? I Carabinieri ieri stavano ispezionando un altro ponte, sempre sulla stessa strada, con protezioni a norma.

Ieri sulla Provinciale tra Buddusò e Padru un’altra auto è finita in una scarpata. Un uomo è stato trasferito in ospedale a Olbia in elicottero, le condizioni del ferito non sono gravi.

