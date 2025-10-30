VaiOnline
Tempio.
31 ottobre 2025

Sotto sequestro il ponte di Baldu 

L’indagine sulla morte di Omar Masia punta sulla tenuta delle protezioni 

Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio è scattato quasi in concomitanza con il funerale di Omar Masia. I militari, coordinati dalla pm Sara Martino, hanno messo sotto sequestro il ponte di Baldu, dal quale è caduta la Bmw della tragedia di domenica scorsa. La Procura di Tempio intende verificare le caratteristiche e la tenuta della barriera di protezione del ponte sul torrente Fundu di Monti, una struttura alta dieci metri. Di fatto il provvedimento risponde alle richieste degli avvocati Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, legali del ragazzo (indagato per omicidio stradale) che era alla guida dell’auto finita sul greto del torrente.

Cedimento repentino?

I due legali avevano chiesto di congelare l’area per un accertamento tecnico non ripetibile «volto a verificare le condizioni delle barriere metalliche poste a margine del ponte e, nello specifico, di quella interessata dall’urto dell’autovettura. Il cedimento repentino, avvenuto nel momento in cui l’autovettura si è appoggiata su tale struttura, induce a ritenere che la stessa fosse in condizioni precarie e, quindi, non adeguatamente manutenuta. Trattasi, pertanto, di circostanza decisiva per la corretta ricostruzione dei fatti e l’individuazione degli effettivi responsabili, in tutto o in parte, del tragico evento». Dunque l’accertamento si farà e l’indagine sulla morte di Omar Masia non riguarderà soltanto la condotta della persona che era al volante della Bmw, ma anche l’osservanza delle misure di sicurezza e protezione sul ponte.

La manutenzione

La pm Martino ha disposto acquisizioni documentali per individuare l’ente o il privato che ha l’obbligo della manutenzione del ponte di Baldu. A quanto pare la strada (Baldu – L’Agnata) dove è avvenuto l’incidente è nata come consortile e poi con il tempo è diventata, di fatto, un tracciato a uso pubblico. Il Comune di Tempio sta accertando lo status della strada e del ponte (sono state già fatte diverse riunioni tecniche). È evidente che dalla classificazione dell’opera potrebbe dipendere l’esito di un pesantissimo strascico giudiziario. Il tema è chiaro, un guardrail idoneo avrebbe impedito la tragica caduta dell’auto? I Carabinieri ieri stavano ispezionando un altro ponte, sempre sulla stessa strada, con protezioni a norma.

Ieri sulla Provinciale tra Buddusò e Padru un’altra auto è finita in una scarpata. Un uomo è stato trasferito in ospedale a Olbia in elicottero, le condizioni del ferito non sono gravi.

