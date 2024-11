Sotto sequestro i beni del finanziere 

Sigilli a case e ville, ma anche ai conti correnti dell’ex capitano delle Fiamme Gialle, Salvatore Mandalà, in passato alla guida della caserma di Muravera della Guardia di Finanza. Il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, è stato disposto dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Andrea Vacca, titolare del fascicolo d’indagine sull’ex ufficiale, sospettato di evasione fiscale e autoriciclaggio. In questi giorni i militari della Sezione navale della Finanza hanno completato il sequestro.

L’indagine

A marzo l’indagine era venuta alla luce con una serie di perquisizioni scattate a Iglesias, Cagliari, Muravera, Castadas e in altri centri dell’Isola dove l’ex ufficiale avrebbe posseduto una cinquantina di immobili (case, ville al mare e fabbricati commerciali). Un patrimonio immobiliare finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura e degli stessi colleghi dell’ex militare. Nei suoi confronti il pubblico ministero ipotizza un’evasione fiscale e un presunto riciclaggio, ma in realtà il lavoro degli investigatori riguarderebbe prima di tutto il tentativo di comprendere come l’ex finanziere – che prestò servizio anche in Gallura – sia riuscito ad accumulare quell’enorme quantità di fabbricati.

Gli accertamenti

Gli accertamenti sarebbero partiti da una Sos (acronimo di “Segnalazione di operazioni sospette”) fatto scattare automaticamente attraverso un software che incrocia, in maniera autonoma, i nomi di persone e società presenti in varie banche dati, segnala alle procure distrettuali competenti delle operazioni sospette. Nel caso di Mandalà l’allarme potrebbe essere legato ai numerosi affitti incassati per gli immobili, tra i quali pare ci siano anche un ristorante e case al mare con piscina. E proprio su questo versante la Procura avrebbe ipotizzato anche che ci sarebbe stato anche un furto d’acqua per alimentare la piscina.

Il sequestro

Nei giorni scorsi, dopo la richiesta del titolare delle indagini, la gip Anzani ha firmato l’ordine di sequestro per equivalente sino alla cifra contestata di un milione e 200mila euro. In qualche caso, però, gli immobili che la Procura intenderebbe confiscare sarebbero gli stessi già sottoposti a sequestro per una presunta lottizzazione abusiva. I finanzieri, in ogni caso, hanno preso di mira oltre ai tanti fabbricati dell’ex militare, anche i conti correnti. A difendere l’ex ufficiale della Finanza c’è l’avvocato cagliaritano Guido Manca Bitti che attende di consultare gli atti dell’inchiesta prima di valutare se proporre istanza al Tribunale del Riesame.

RIPRODUZIONE RISERVATA