Sotto sequestro cantiere con rifiuti abbandonati 

Nei giorni scorsi, gli uomini della Guardia Costiera hanno, infatti, eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di aree di un cantiere, nel porto industriale, contenente rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato. Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Procura della Repubblica di Oristano per evitare il protrarsi della illecita gestione dei rifiuti con conseguenti danni all’ambiente. L’operazione è stata effettuata dopo un’attività investigativa portata avanti per diverse settimane, col personale qualificato dell’Arpas.

Il provvedimento cautelare è legato a una precedente attività di controllo eseguita sul posto dal personale della Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Oristano, accertando che nell’area oggetto di sequestro si trattava in maniera non conforme la gestione dei rifiuti; è stata accertata la presenza di rifiuti speciali depositati in modo non controllato.

Le attività di controllo a terra e a mare degli uomini della Capitaneria di Porto, a tutela dell’ambiente marino e costiero, sono volte a prevenire potenziali danni agli ecosistemi e a reprimere le condotte illecite dei responsabili inquinamenti marini e nelle aree demaniali.

