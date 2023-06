Sotto sequestro 81 tonnellate di pellet 

Un carico di 81 tonnellate di pellet spacciato per ottimo ma che una volta analizzato ha fatto emergere essere di categoria inferiore. Non solo: la presenza di un particolare tipo di cenere avrebbe potuto danneggiare gli impianti che avessero utilizzato quel combustibile se venduto nel mercato dell’Isola.

Queste le accuse mosse al titolare di una società che si è occupata di importare il pellet in tre container sequestrati al Porto Canale dopo il loro arrivo dall’Egitto. Il controllo da parte dei finanzieri del primo nucleo operativo Metropolitano e dei funzionari della sezione operativa portuale dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari ha fatto emergere le irregolarità, che hanno portato alla denuncia e al sequestro.

La verifica

Il carico è stato intercettato durante un controllo svolto da Guardia di Finanzia e Agenzia delle Dogane. I tre container arrivati su una nave dall’Egitto sono stati segnalati tra quelli potenzialmente a rischio e dunque c’è stata l’ispezione. Il pellet, destinato all’uso domestico, era importato da una società con sede nel nord dell’Isola: da qui sarebbe stato messo in vendita in diversi punti della Sardegna. È stato effettuato un prelievo di campionatura sulla merce: le successive analisi svolte nei laboratori chimici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno fatto emergere le irregolarità. Nell’etichetta del prodotto veniva riportata una percentuale di presenza di ceneri inferiore o uguale a 0,8 per cento: gli esami hanno evidenziato invece un dato dell’1,4 per cento.

Bassa categoria

Così, mentre il prodotto veniva spacciato, e dunque venduto, di qualità “EN-plus A1”, gli investigatori hanno fatto emergere che si trattava di pellet categoria A2, dunque più bassa di quella attestata. E, come evidenziato dagli inquirenti, potenzialmente dannoso per gli impianti che lo avrebbero utilizzato. Così «l’importatore avrebbe potuto distribuire e vendere la merce di bassa qualità a fronte di un’alta qualità dichiarata, con conseguente induzione in inganno dei consumatori finali».

Le 81 tonnellate di pellet sono state sequestrate e il titolare della società importatrice accusato di aver introdotto in Italia «un prodotto industriale recante segni mendaci, atti a indurre in inganno il compratore sulla qualità del combustibile».

I controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proseguiranno per contrastare i traffici illeciti, in particolare nel settore dei prodotti energetici di uso domestico. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA