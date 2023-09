Sotto sequestro 500mila litri di vino: uve non sarde? 

Il personale della Guardia di Finanza di Sassari e di Olbia ha svolto una attività coordinata dalla Procura di Tempio su una nota azienda vitivinicola olbiese. I finanzieri stanno monitorando da tempo, in generale, alcune situazioni che sarebbero emerse da uno studio sulla commercializzazione di vini galluresi, più in generale sardi, e i quantitativi di uve raccolte nei territori delle etichette a denominazione di origine controllata. In sostanza, secondo i pm di Tempio, sarebbero stati commercializzati vini in quantitativi superiori rispetto alla disponibilità di uve raccolte in Gallura. Le indagini, basate sul raffronto di dati e sullo studio del mercato, partono dalla crescita esponenziale della domanda soprattutto di vini bianchi. Nell’ambito di questa attività, il Nucleo di Polizia economica e finanziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari e i militari del Comando Gruppo di Olbia si occupano di una azienda, la Società Agricola Zanatta. Nei giorni scorsi il personale delle Fiamme Gialle ha sequestrato circa 5mila ettolitri di vino, di diversa qualità, che erano nella sede olbiese dell’azienda vitivinicola. La Procura di Tempio ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro di circa due milioni e mezzo di euro. Le indagini sono in corso, l’ipotesi, ancora tutta da verificare, è che i vini siano stati prodotti con uve provenienti da alcune regioni dell’Italia meridionale. Le indagini riguardano un periodo di circa due anni. L’azienda ritiene di avere operato nel pieno rispetto dei requisiti imposti dai disciplinari delle denominazioni di origine garantite.

RIPRODUZIONE RISERVATA