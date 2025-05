Sotto sequestro 3,7 tonnellate di cannabis 

Maxi-sequestro di marijuana nella zona di Tula ma si annuncia una battaglia legale. La Guardia di Finanza ha scovato 3,7 tonnellate di cannabis in un’azienda agricola. I militari hanno perquisito gli spazi rinvenendo le infiorescenze nascoste all’interno di sacchi e scatoloni. Un quantitativo dal valore all’ingrosso di tre milioni ma che, una volta immesso sul mercato e distribuito in dosi, secondo i finanzieri, avrebbe potuto fruttarne almeno quindici. Sono dieci i finanzieri a essere intervenuti sequestrando la sostanza e denunciando il titolare alla procura della Repubblica di Sassari. «Siamo attivi su tutto il territorio - afferma il colonnello Marco Sebastiani, comandante provinciale della guardia di Finanza- e abbiamo già compiuto diversi sequestri». Ma in serata l’associazione Sardinia Cannabis ha diffuso una nota nella quale si sostiene che si tratta di materiale «già analizzato, adeguatamente documentato e perfettamente legale». (e.fl.)

