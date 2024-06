“Sotto questo cielo” stellato andare a teatro è più bello 

Per illuminare le notti estive, sotto il cielo stellato di Cagliari, la Corte della Vetreria di Pirri si prepara ad accogliere ancora una volta la stagione di teatro all'aperto organizzata da Cada Die Teatro. “Sotto questo cielo” torna puntuale con cinque serate speciali, programmate per cinque venerdì consecutivi dal 7 giugno al 12 luglio alle 21.15, che promettono al pubblico un cartellone ricco di spettacoli vecchi e nuovi, ma sempre coinvolgenti. Un viaggio attraverso storie avvincenti e messaggi profondi, dove il teatro diventa uno strumento per riflettere sulla società e le sue sfumature. Una compagnia storica, quella cagliaritana, che propone anche quest’anno, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, quelle che sono diventate tradizionali serate di spettacolo en plein air.

Ad aprire la stagione il 7 giugno “Paese d’ombre” dal capolavoro di Giuseppe Dessì, coproduzione fra Cada Die Teatro e Casa di Suoni e Racconti, in cui la voce di Pierpaolo Piludu e le suggestioni musicali create da Andrea Congia fanno rivivere le lotte di una comunità che, nella seconda metà dell’Ottocento, cerca di fermare l’abbattimento dei boschi. A seguire, il 14, “Arcipelaghi”, un omaggio speciale a Maria Giacobbe, scomparsa all’inizio di quest’anno, e un momento per ricordare l'importante contributo letterario e civile della celebre scrittrice sarda. L’adattamento teatrale è di Alessandro Lay, che cura anche la regia, e Pierpaolo Piludu, protagonista in scena con Alessandro Mascia, che ha collaborato alla drammaturgia. Il 21 arriva “I musicanti di Brema”, coproduzione del Cada Die e della Banda Giuseppe Verdi di Sinnai. Composta da circa quaranta elementi, eseguirà la fiaba di Angelo Sormani, sotto la direzione di Lorenzo Pusceddu. Il venerdì successivo, il 5 luglio, “Riva Luigi ’69 ’70. Cagliari ai dì dello scudetto”. Il monologo di e con Alessandro Lay dedicato all’icona della storia, non solo sportiva, di Cagliari e dell’intera Sardegna: Gigi Riva.

“Sotto questo cielo” si chiude con “Sally”, esito del laboratorio “Migranti” condotto da Alessandro Mascia con, in scena, gli allievi della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria. «Lo spettacolo è dedicato a tutti noi, a chi è sul palco e a chi è diventato un meraviglioso ricordo, nel frattempo, per sempre nei nostri cuori».

