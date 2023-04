Sotto Ponte Vittorio cresce la “Galleria del sale” 

«Galleria del sale nasce anche per assecondare i processi pubblici della comunità, davanti a un pezzo della società che si è imposto in quell’area avevamo due strade: fargli la guerra o ragionare e restituire nuovamente quei muri, a chiunque».

È Daniele Gregorini, curatore della prima galleria d’arte contemporanea a cielo aperto della città, a raccontare l’azione artistica performativa che nel pomeriggio di ieri ha coinvolto la cittadinanza trasformando le mura di ponte Vittorio, nelle mura delle rivendicazioni di tutti. Un evento organizzato dall’associazione Urban Center, realtà che nel 2014 ha scelto di ideare la galleria e che da allora cura lo spazio artistico: «Da tempo tre dei murales sotto ponte Vittorio venivano continuamente coperti da manifesti affissi da gruppi politici di estrema destra», hanno spiegato dall’associazione, «da ciò la scelta di ridare a tutta la cittadinanza e le sue rivendicazioni quello spazio, trasformandolo in ciò che era dieci anni fa: un muro di poster».

Nel 2014 i muri di ponte Vittorio erano ricoperti da una stratificazione di poster: «Passammo molto tempo a staccare i vari manifesti ma fu affascinante vedere quante realtà ed eventi erano stati annunciati su quei muri», racconta Gregorini. La rimozione fu funzionale alla realizzazione di tre murales (oggi in totale sono una cinquantina le opere presenti lungo la Galleria) degli artisti Neeva e Eisenhower, Marcello Marinelli e Daniele Gregorini, Bof. «Negli anni varie opere sono state coperte, ma i manifesti affissi da gruppi di estrema destra sono sempre più persistenti: hanno scelto quello come spot per le loro rivendicazioni», prosegue Gregorini, che precisa: «Durante le visite guidate, spesso spontaneamente alcune persone hanno strappato i poster che coprivano i murales, anche solo sulla base del fastidio davanti alla mancanza di sensibilità culturale che porta a scegliere di coprire opere d’arte; da ciò l'idea di una performance artistica che non avesse un esito definito, ma che fosse un'azione di arte partecipata che riconsegnasse alla collettività quello spazio».

Le opere danneggiate sono quindi state definitivamente coperte da decine di poster realizzati da singoli, associazioni, collettivi e realtà informali che operano in città. Sono una cinquantina le persone che hanno partecipato attaccando poster autoprodotti di foto, scritte, rivendicazioni legate non solo ai temi dell’antifascismo ma in generale dei diritti umani e animali. Fra loro anche i giovani dell’associazione Punti di Vista: «Abbiamo scelto di partecipare a questa azione e culminare così un laboratorio sull’inclusione portato avanti con adolescenti del cagliaritano», spiega Alistair Dempsey, membro dell’associazione. «La finalità era creare qualcosa socialmente utile, abbiamo approfittato di questa giornata per ribadire insieme la necessità dell’antifascismo e della lotta per i diritti umani».

