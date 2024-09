Ultimo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la partita con il Napoli, in programma domenica alle 18 alla Unipol Domus.

Infermeria

Sotto osservazione Prati, rientrato anzitempo dall’Under 21. Nonostante le terapie in azzurro, il giovane regista ravennate non ha smaltito il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato a Lecce e continuerà a curarsi in Sardegna. Improbabile a questo punto, salvo recuperi in extremis, una sua convocazione per il match con i partenopei. Stanno tutti bene gli altri nove nazionali, ossia Lapadula (impegnato con il Perù), Marin (Romania), Wieteska (Polonia), Luvumbo (Angola), Makoumbou (Congo), Mina (Colombia), Obert (Slovacchia), Sherri (Albania), e Kingstone (Zambia). Gli ultimi ad arrivare saranno Lapadula, Mina e Kingstone, tra mercoledì e giovedì.

Hanno già ripreso ad allenarsi con il gruppo sabato Zappa e Gaetano. (f.g.)

