Sotto osservazione Petagna e Pavoletti 

C'è la sosta, ma il Cagliari si ritrova questa mattina ad Asseminello per riprendere gli allenamenti. Dopo il ko di Bologna, tre giorni di riposo. Ranieri ritrova una rosa dimezzata, con ben dieci rossoblù impegnati con le rispettive nazionali, e con diverse situazioni da valutare. Sotto osservazione soprattutto Petagna e Pavoletti. Il primo, che a Bologna ha fatto il suo esordio da giocatore del Cagliari, è uscito dopo 45' per un fastidio al polpaccio. Il capitano, invece, a Bologna non c'era, ma il riposo dovrebbe averlo aiutato a smaltire il fastidio al flessore accusato nel primo tempo della gara con l'Inter.

Infermeria

Sente odore di rientro Mancosu, praticamente mai a disposizione dall'inizio della preparazione. Il numero 5 rossoblù, che si è trascinato un problema al ginocchio dalla passata stagione, sta recuperando dall'intervento per la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro dello scorso 31 luglio. Probabile che questa settimana venga utilizzata per mettersi al passo dei compagni, con l'obiettivo, nella prossima, di tornare finalmente in gruppo. Da valutare anche le condizioni di Capradossi (problema al polpaccio), Desogus e Pereiro. (al.m.)

