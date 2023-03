Sotto osservazione L uvumbo e Kourfalidis 

Il Cagliari si prepara per la grande corsa finale, col mirino puntato sulla trasferta di sabato pomeriggio al “Granillo” (fischio d'inizio alle 16.15) contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Ranieri, abituato a fare il «farmacista», per usare le sue parole, spera di avere buone notizie dallo staff medico, a partire dalle condizioni di Luvumbo.

Fiato sospeso

L'angolano, uno dei rossoblù più in forma nell'ultimo periodo, si è fermato venerdì sera poco dopo la mezz'ora del primo tempo della gara con l'Ascoli, per un problema muscolare alla coscia destra. Soccorso, per Luvumbo è stata chiesta subito la sostituzione, ma solo gli esami strumentali previsti tra oggi e domani potranno togliere via ogni dubbio sulle sue condizioni. Anche se, dopo lo spavento iniziale, sembra prevalere un certo ottimismo.

Infermeria

Luvumbo, ma non solo. Anche per la gara con la Reggina non ci saranno assenze provocate dalle decisioni del Giudice sportivo, ma per l'emergenza bastano e avanzano gli infortuni. A centrocampo, improbabili buone notizie per Rog e Viola, alle prese con i rispettivi problemi fisici (elongazione al polpaccio per il croato, problema agli adduttori per il play), si spera di ritrovare in gruppo Kourfalidis, costretto a saltare l'Ascoli per una contusione rimediata a Brescia. In attacco, invece, sotto osservazione Pavoletti, che continua con le terapie prescritte dopo la visita specialistica a Brescia per l'infiammazione alla caviglia. (al.m.)