Sotto Natale il derby Virtus-San Salvatore 

Nessuna delle tre squadre sarde al via della Serie A2 femminile edizione 2025- 2026 debutterà in casa. Il calendario diffuso ieri dalla Legabasket Femminile ha tracciato il cammino di San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus Cagliari: le prime due sono state inserite nel Girone A, le universitarie affronteranno “in solitaria” il Girone B.

Il San Salvatore sarà la prima a scendere in campo: sabato 4 ottobre, le giallonere di Vasilis Maslarinos faranno visita alla Galli San Giovanni Valdarno, tra le grandi favorite per la promozione. Turno di riposo, invece, per la Virtus, che debutterà una settimana più tardi, sabato 11 ottobre, sul parquet della Scotti Empoli. L’esordio casalingo è previsto per la settimana successiva: avversaria Salerno.

Attesissimo come sempre il derby tra Virtus e San Salvatore, che si giocherà nel turno pre-natalizio: sabato 20 dicembre al PalaRestivo l’andata, il ritorno a Selargius venerdì 3 aprile, nell’ultima giornata di regular season. Nella passata stagione, la squadra di Fabrizio Staico (già allenatore a lungo anche a Selargius) aveva vinto entrambe le sfide.

Il Cus Cagliari, ripescato in A2 a metà luglio dopo la sconfitta nella finale playoff contro Viterbo, farà il suo ritorno nella categoria domenica 5 ottobre in Umbria, sul campo di Umbertide. Il debutto casalingo arriverà una settimana dopo, il 12 ottobre, contro Treviso. Il girone d’andata e quello di ritorno si chiuderanno entrambi con un turno di riposo, per cui l’ultimo impegno della regular season sarà domenica 29 marzo ad Alcamo.

Quello del Cus sarà un cammino logisticamente complicato: a differenza di Virtus e San Salvatore, inserite in un girone più semplice dal punto di vista geografico, le cagliaritane dovranno affrontare trasferte particolarmente lunghe e onerose, da Bolzano e Trieste fino a Ragusa e, appunto, Alcamo, in provincia di Trapani.

Il punto sul mercato

Il San Salvatore ha definito gran parte del roster e attende di inserire l’ultima pedina nel reparto lunghe, da affiancare alla nuova pivot ungherese Angela Blanka Juhasz. La Virtus appare già pronta, con la conferma dell’asse portante composto dalla play Naczk e dall’ala forte El Habbab, e gli arrivi della pivot Caterina Matteria, della guardia ucraina Serafyma Thyka e del rientro di Giulia Corda dopo un anno all’estero.

Ancora nessun annuncio per il Cus, ma il dirigente Mauro Mannoni ha ribadito l’intenzione di allestire una squadra competitiva, in grado di reggere l’urto di un girone particolarmente duro anche dal punto di vista tecnico.



