Sotto l’Università i resti di una torre e mura medievali 

Lo storico Enrico Costa aveva segnalato una torre quadrata non più visibile nell'Ottocento. Gli scavi effettuati nel cortile dell'ex Estanco, confinante con la sede centrale dell'ateneo di Sassari, hanno riportato resti che potrebbero appartenere proprio alla torre. Non solo, è stata rinvenuta parte di una cinta muraria medievale (un tratto lungo 11 metri e largo più di 4) con i noti blocchi bugnati, sovrapposti a file sfalsate, che dimostrano come la costruzione delle mura cittadine non avvenne in un unica fase, ma con ripensamenti e variazioni. Sono stati trovati anche resti scheletrici di una decina di sepolture sui quali verranno compiute analisi genetiche. Ci sono poi le ceramiche datate tra fine XV secolo e primi del XVII secolo, che testimoniano del commercio fiorente con Toscana, Liguria, Lazio e Spagna.

L'area di scavo sarà eccezionalmente aperta al pubblico oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Dopo i reperti verranno protetti sotto la nuova pavimentazione e resi ispezionabili tramite botole. L’Università e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che lavorano in sinergia, comunicheranno i risultati con pubblicazioni scientifiche, modelli 3D, proiezioni e video mapping.Sono testimonianze importanti per la storia di Sassari quelle affiorate durante i lavori di ristrutturazione dei Palazzi dell’amministrazione centrale che si affacciano in piazza Università. Un progetto complessivo da oltre 13 milioni di euro che punta all'accorpamento di tutti gli uffici e segreterie dell'ateneo.

