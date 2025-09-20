Sotto l’Immacolata resta il deserto 

È forse suggestione, ma sembra sorridere anche l'Immacolata Concezione che svetta sul piazzale. Anzi, in realtà sorridono un po’ tutti, in questo primo fine settimana con piazza del Carmine presidiata, ma ancora decisamente lontana dalla rinascita attesa e acclamata da tempo. Lo dimostra l’arresto eseguito dai carabinieri, dopo che un 25enne della Guinea, Oury Bah, ha opposto resistenza con spinte e calci nei confronti dei militari durante le operazioni di identificazione, provocando loro lievi lesioni. Però ci si prova. Così, nel terzo giorno di rodaggio della zona rossa, con le nuove disposizioni finalizzate a riportare ordine e sicurezza, sembrano quasi una miracolo i due ragazzini che sfrecciano in monopattino, sotto gli occhi attenti dei genitori e quelli vigili delle forze dell'ordine. Un'ondata d'aria pulita, che non cancella la chiazza di sangue all'angolo con via Sassari: è ancora lì, a raccontare una delle tante risse del passato.

Le ronde

Mancano pochi minuti alle 19, tre carabinieri in divisa attraversano la piazza e altrettanti aspettano accanto al camion parcheggiato davanti agli uffici del Tar. Non si corre sicuramente il rischio di doversi far spazio tra la folla - che non c'è - giusto una ventina di persone si spartiscono le panchine equamente distribuite tra extracomunitari e non. Così come equamente sembra diviso il piazzale, con la metà che ospita lo spettacolo serale - saltato qualche giorno fa, causa rissa - decisamente più vitale. «E gi fiara ora!», dice in sardo un'anziana signora di passaggio munita di deambulatore. «Non è accettabile non poter neanche passare da queste parti senza rischiare di essere scippati o importunati». E sarà la forza dell'abitudine, ma mentre parla stringe più forte la borsetta e accelera il passo diretta verso il Largo. Mezz'ora dopo, l'odore di una canna si alza dalla panchina spalle alle poste.

Balli improvvisati

Il senso di sicurezza dato dagli agenti in divisa in realtà dura poco, decisamente meno del minuzioso lavoro del carro attrezzi che continua a portar via auto senza soluzione di continuità. Sta di fatto che dieci minuti dopo le 19 non c'è più traccia di controlli. E almeno per mezz'ora si torna alla sensazione che questo angolo cittadino sia un po' terra di nessuno e un po' dimenticato. Così vedi un giovane nord africano che improvvisa un balletto con le cuffie alle orecchie e una bottiglia di birra in mano, e la maggior parte della gente che evita con precisione chirurgica lo spazio con tutela rafforzata optando per i marciapiedi attorno. No, non c'è ancora stata la grande rivoluzione, con la piazza piena di gente come nei tempi d'oro. Per ora ci sono solo tante zanzare e piccole prove di rinascita.

Il cambio

Alle 19,30 il cambio guardia: arrivano tre nuove pattuglie con nuovi carabinieri. Si posizionano davanti alle Poste, con loro c'è anche il cane antidroga. L'effetto è immediato: da metà piazza scompaiono tutti gli stranieri. Pochi minuti e si inizia con i controlli degli extracomunitari presenti: dieci minuti prima delle 21, oltre all’arrestato, gli identificati sono otto, di cui uno allontanato. Intanto Gianluca Medas prosegue indisturbato lo spettacolo che chiude la rassegna ideata da Il Crogiuolo, bellissimo ma senza troppi spettatori. In una piazza sotto controllo ma ben lontana dal confronto col passato e con la vicina piazza Yenne, piena di tavolini, di vita e di movimento. Il confronto non regge in questo sabato che alle 19 la maggior parte dei negozi chiusi sicuramente non aiutano. E dopo le 20 è più o meno tutto uguale, restano forse più agenti rispetto a chi scegli di godersi la serata non troppo calda nella piazza tinta di rosso per sessanta giorni.

