Sotto le stelle di Porto Rotondo una “Life 2025” tutta da godere 

Atmosfere d'altri tempi e suggestioni nostalgiche, tributi ai giganti della musica italiana, film sotto le stelle, magia, scienza e moda: è “Porto Rotondo Life 2025”, cartellone degli eventi che animano l’estate dell'esclusivo borgo turistico olbiese, promosso dal Consorzio di Rotondo Rotondo e patrocinato dal Comune di Olbia.

I protagonisti

Ad aprire il sipario, il professore youtuber e divulgatore scientifico da migliaia di follower, Vincenzo Schettini: sul palco del teatro Mario Ceroli, la lezione show “La fisica che ci piace”, esperimenti dal vivo e aneddoti per raccontare la fisica oltre formule e numeri. A calcare le scene dell'arena all'aperto, anche il mago comico, Raul Cremona, con un cabaret tra illusionismo e ironia. Star degli appuntamenti musicali, la 38esima edizione del festival musicale internazionale Time in jazz, diretto da Paolo Fresu, che fa tappa a Porto Rotondo con il viaggio sonoro e poetico di Simona Molinari: un itinerario musicale che abbraccia arrangiamenti originali e grandi classici, da Mr Paganini di Ella Fitzgerald, toccando le note di Francesco De Gregori e Lucio Dalla, fino a Gracias a la vida di Mercedes Sosa. Tra i big della musica italiana, l'ex voce dei Mattia Bazar, Antonella Ruggiero, in un concerto tra musica sacra e sonorità popolari, e la PFM, icona del rock progressivo italiano, che a Porto Rotondo omaggia la collaborazione con Fabrizio De André, suonando il repertorio dello storico tour insieme del 1979. Ai 70 anni del cantautore Pino Daniele e per ricordarlo a dieci anni dalla sua scomparsa, la serata Blues for Pino: a suonare gli storici musicisti che hanno accompagnato la carriera dell'artista napoletano. Viaggio nel jazz del secolo scorso con gli Hot Gravel Eskimos, la più giovane orchestra hot jazz italiana fa suonare, nel cuore del borgo, brani degli anni ‘30, tra strumentazione d'epoca e costumi della Swing Era. Ballate e melodie sperimentali che intrecciano le sonorità mediterranee della cantante afrosarda Denise Fatma Gueye, corista della polifonica Santa Cecilia, a quelle del chitarrista olbiese, Marino De Rosas. Per il cinema sotto le stelle, due proiezioni speciali: in anteprima per il Festival del cinema di Tavolara, il film “Emilio Lussu - Il processo”, per la regia di Gianluca Medas: sul grande schermo, la drammatica notte del 1926, quando il politico antifascista uccide un giovane fascista e il processo che ha sentenziato la sua soluzione per legittima difesa, e in sala insieme al regista, anche l'attore protagonista Enrico Lo Verso. Acclamata nei più prestigiosi festival cinematografici internazionali, nella rassegna cinematografica portorotondina, la pellicola “Ferrari: fury and the monster”, la vita di Mauro Forghieri, geniale ingegnere che ha rivoluzionato la storia della casa Maranello: in occasione della proiezione del documentario, per le vie del borgo saranno esposti alcuni modelli iconici della leggendaria casa automobilistica italiana.

