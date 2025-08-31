Sotto le stelle della Gallura, San Teodoro Jazz  

Artisti di fama internazionale, nuove promesse, laboratori e imperdibili jam session sotto le stelle della Gallura. Al via la decima edizione del San Teodoro Jazz. Da oggi a sabato 6 settembre, il suggestivo borgo si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, con musica nelle spiagge, nelle piazze, nei locali e nei luoghi simbolo. Il festival, diretto dal clarinettista Matteo Pastorino, mantiene salda la sua identità: apertura, ricerca, valorizzazione del territorio e costante attenzione alla sua comunità.

La visione

Dice il direttore artistico Matteo Pastorino: «San Teodoro Jazz compie dieci anni, è una tappa simbolica, il segno che qualcosa ha messo radici: un festival che ha saputo crescere insieme alla sua comunità, portando il jazz tra le vie del borgo, nelle spiagge, nei locali, nel cuore e negli occhi delle persone. In questi anni abbiamo coltivato una visione artistica chiara: dare spazio alla musica autentica, alla ricerca, al rischio creativo. Oggi possiamo dire con orgoglio che San Teodoro è diventato un punto d’incontro: per i musicisti, per il pubblico, per chi la musica la vive come passione, come professione, come esperienza collettiva».

Il cartellone

Si parte questa sera alle 20.30 con un’anteprima in riva al mare all’Esagono, sulla spiaggia di Cala d’Ambra, in collaborazione con il Cala d’Ambra Music Festival e l’Associazione La Jacia. Il pubblico sarà accolto da una BluNotte tra musica e jam session.

Domani, all’aeroporto Olbia Costa Smeralda, alle 11.30, appuntamento con il Stj Experiment con Matteo Pastorino ai clarinetti, Paolo Corda alla chitarra e Juri Altana alla batteria. Alle 18, al Museo archeologico, la presentazione ufficiale della manifestazione e l’inaugurazione della mostra antologica curata dal collettivo Urburners, che ripercorrerà i momenti salienti delle edizioni precedenti.

Alle 19, al Porto, il concerto della DisOrchestra, big band composta da 15 giovani musicisti sardi diretta da Raffaele Puglia. Alle 22.30 presso La Posta, jam session capitanata dalla formazione "A Loop Supreme" del batterista Paolo Addis, con Fabrizio Fresu alla tromba e flicorno, Giuseppe Bussu al sassofono, Andrea Budroni alle tastiere, Alessio Concas al basso.

Mercoledì mattinata dedicata ai più piccoli con il laboratorio musicale “Musichiamo?”, curato da Sara Cuzzopoli al MAST.

Alle 18.30, nella biblioteca del Museo, il concerto del Matteo Pastorino Quintet. Al fianco del clarinettista teodorino, Cosimo Boni alla tromba, Saverio Zura alla chitarra, Dario Deidda al basso e Armando Luongo alla batteria. A seguire, dalle 22.30 al Kumbia, il festival proseguirà con la consueta e travolgente STJ Session.

Giovedì 4 alle 18.30 la tenuta Teo d’Oro ospiterà il concerto di Federico Milone (sax contralto) ed Emanuele Filippi (pianoforte), con il progetto "Suite for Sax & Piano". Alle 21, piazza Gallura si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per uno degli appuntamenti più attesi del festival: il Venerdì 5 settembre alle 18.30 si esibirà il quartetto De Norte a Cris, con la partecipazione speciale della cantante brasiliana Carol Mello. Accanto a lei, in un intreccio di corde, voci e ritmi, suoneranno Christian Ferlito (cavaquinho e voce), Paolo Corda (chitarra) e Paolo Succu (batteria e percussioni.

Alle 21.30 il Paloma Pradal Quartet. La cantante e performer francese, erede di una tradizione gitana e spagnola, presenterà uno spettacolo vibrante che fonde flamenco, groove, jazz e teatro.

L’ultima giornata, sabato 6, alle 18.30 protagonista sarà il chitarrista sardo Marcello Zappareddu con un set in solo tratto dal suo nuovo album "Third Floor".

E per chiudere, in Piazza Gallura alle 21, sul palco il Dayna Stephens Trio, che vedrà sul palco il celebre sassofonista statunitense accompagnato da Domenico Sanna al pianoforte, Mikailo Kasha al contrabbasso e Francesco Ciniglio alla batteria.

