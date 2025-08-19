Sotto le stelle del Stintino Wine Festival 

Al via la seconda edizione di “Stintino Wine Festival”, la manifestazione dedicata al vino e alle cantine del territorio, venerdì e sabato a Pozzo San Nicola (strada provinciale 34), fra degustazioni, talk dedicati, musica, convivialità e divertimento.

Dunque, quest’anno in scena il secondo capitolo di una storia di gusto, profumi, lavoro e dedizione, che nel 2024 – sempre con le tenute Stintino “Alle Cantine” a fare da sfondo – ha offerto a centinaia di appassionati, visitatori, addetti ai lavori e giornalisti di settore, la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta del vino. Un percorso alla ricerca del sapore, del quid che fa la differenza e fa scegliere di riempire un calice e sorseggiarlo al tramonto in uno degli scorci più intriganti dell’Isola.

I protagonisti

Sono nove le cantine presenti con i loro prodotti: Cherchi, Tenute Shardana, Tenute Delogu, Vini Tramonti, Tenute Rossini, Tenute Pische, Confraternita del Moscato, Ledà e Tenute Stintino, padrone di casa. L’evento è patrocinato dal Comune di Stintino.

Il vino - accompagnato dalle eccellenze gastronomiche del territorio - è il grande protagonista, primo attore sulla scena di una festa in due serate, caratterizzate da proposte variegate.

Le serate

Venerdì 22 agosto si comincia alle 18 con il winetalk , momento di confronto e dibattito per approfondire le tematiche legate alla produzione, all’accostamento vino-cibo, alle dinamiche commerciali e allo stato dell’arte che attualmente governa il settore in Sardegna, in Italia e nel mercato globale. A seguire, il dj set anni novanta a cura di Mado (alle 19 e poi ancora in chiusura di serata a partire dalle 23.30), il progetto acustico Small Feet Trio (alle 20) e “883 Experience”, official tribute band degli 883.

Sabato 23 in programma un altro winetalk (alle 18), quindi musica con Music Start (alle 19), l’allegria del gruppo folk sassarese Zeppara (alle 20), il rock n’ roll degli Shakin’ Apes (alle 21.30), la stand-up comedy affidata all’ironia di Luca Tramatzu (ore 23.30) e, per chiudere, il dj set EFVS.

Parlare, sorridere, ascoltare, muoversi, e allo stesso tempo degustare i vini proposti dalle cantine che hanno scelto di essere parte dell’edizione 2025 dello “Stintino Wine Festival”. Una finestra aperta sul modo del vitivinicolo, con un accento sull’enogastronomia e la risposta chiara a una esigenza condivisa: raccontare l’idea, promuovere il prodotto, valorizzare la risorsa ed esaltare la qualità del vino made in Sardegna.

