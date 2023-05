Sotto le erbacce ecco i reperti antichi 

Sono tanti i reperti di provenienza prevalentemente nuragica trovati nel sito “Nuraghe Cugui”: un’ansa “a nastro” con foro circolare di un grosso recipiente, diversi frammenti di ceramica, pezzi di teglie, tegami e coppe di cottura, un piccolo vaso, scarti di ossidiana e la testa di una mazza del II Millennio a.c. L’eccezionale ritrovamento è stato fatto dagli operai del Corpo forestale, impegnati a liberare dalla vegetazione l’area, sotto la guida dell’archeologa Giusy Gradoli e con l’autorizzazione della Soprintendenza. Quando l’area è stata completamente ripulita dalle erbacce, sono apparsi i primi reperti, ceramiche grossolane domestiche.

«Al momento – racconta la delegata alla Cultura, Alessandra Peddis – i materiali sono custoditi in un luogo sicuro. Una volta catalogati, l’obiettivo è che trovino spazio nel museo del Montegranatico, magari accanto agli scheletri di Beniamino e Amanda, i nostri antenati, ritrovati nel 1985 in località S’Omu e s’Orku, sulla Costa Verde e ancora oggi custoditi in un deposito dell’Università di Cagliari». Intanto Cugui, dopo la pausa obbligata dalla pandemia, si prepara a entrare nel cartellone di Monumenti aperti e ad accogliere i turisti della stagione estiva. «Grazie a un finanziamento della Regione di 100 mila euro – ricorda Peddis – il sito verrà messo in sicurezza, intervento necessario dopo il crollo di una stanza. Il fine ultimo è realizzare un parco archeologico, acquisendo l’intera area e il boschetto che potrà diventare un’area pic-nic». I soldi sono arrivati col riconoscimento di “area archeologica di particolare interesse” dalla commissione per il Patrimonio culturale della Sardegna. ( s. r. )

