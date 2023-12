Sotto l’albero un povero Natale 

In Ogliastra 2.500 famiglie sono sull’orlo del baratro. Come gli equilibristi, sempre sul filo. Si barcamenano con difficoltà tra redditi insufficienti che farebbero fatica a sostenere una spesa imprevista. Tanti nuclei, alla luce della scarsa disponibilità economica, sono costretti a scegliere: o si mette insieme il pranzo con la cena, o si pagano le bollette e le cure mediche.

Un terzo dei concittadini è in pensione: sono in pagamento poco più di 22.000 trattamenti pensionistici, il cui importo medio è di poco al sotto dei 1.300 euro lordi (media raggiunta grazie agli importi più sostanziosi ricevuti dagli ex dipendenti pubblici).

Corsa all’aiuto

L’emergenza povertà è stata affrontata anche durante la seduta del Consiglio comunale che si è tenuta ieri a Lanusei. L’assessore ai Servizi sociali, Sandra Areus, ha illustrato tutte le iniziative messe in campo dall’apparato per andare incontro alle persone che hanno bisogno d’aiuto. «Abbiamo pubblicato più volte il bando dei Reis - spiega l’esponente della Giunta Burchi - per cui offriamo la possibilità di essere aiutati a tutti quelli che hanno necessità. Stiamo concedendo bonus di tutti i tipi, quali rimborso affitto, bolletta del riscaldamento, per l’asilo nido e per i nuovi nati. Si va incontro alle situazioni di estrema difficoltà in collaborazione con la Caritas, anche con eventuale spesa fatta personalmente da noi per generi di prima necessità. Cerchiamo di essere vicino a tutti».

Da domani al 17 dicembre a Tortolì comincia la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione nei punti vendita Conad, Eurospar, Crai, Eurospin e Md. L’iniziativa, in vista della 27esima edizione del Miracolo di Natale, è promossa dalla Nuova Pro Loco Tortolì-Arbatax con il patrocinio del Comune e la distribuzione sarà curata dalla Caritas. «Bastano due ore del nostro tempo per dare una mano a chi è meno fortunato di noi, ogni sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Anche un solo turno sarà di grande aiuto», dice Giorgio Falchi, che organizza insieme a Francesca Melis. La raccolta continua anche gli altri giorni, dal lunedì al venerdì, nella sede Avis di via Temo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Il sindacato

«Negli ultimi anni il problema della povertà è andato ad aggravarsi nel nostro territorio ed è un problema che significa spesso esclusione sociale». Ad affermarlo è Michele Muggianu, leader di Cisl Ogliastra.

Che lancia una frecciata alla classe dirigente regionale: «Mancano pochi mesi alla fine della legislatura regionale e non si vedono all’orizzonte discussioni concrete sui programmi per governare la Regione: i segnali economici e culturali e le prospettive sanitarie, formative e infrastrutturali sono preoccupanti».

L’emergenza povertà sarà uno dei temi al centro dell’attenzione del comitato esecutivo che la Cisl Ogliastra terrà oggi ad Arzana.

