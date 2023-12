Sotto l’albero l’Olbia cerca una vittoria 

Olbia. Una bella vittoria: è il regalo che l’Olbia vorrebbe farsi nel turno prenatalizio che la opporrà oggi a Ferrara alla Spal (ore 18,30). Uno scontro salvezza che la squadra di Leandro Greco, terzultima in classifica, cercherà di sfruttare per archiviare le pesanti sconfitte subite da Pescara e Pontedera e staccare l’avversario (-1 nel Girone B).

«È dura smaltire due risultati come questi, di cui siamo molto dispiaciuti e che non rendono onore a un atteggiamento che c’è sempre stato, dall’inizio dell’anno: al di là di tutto abbiamo dimostrato buona solidità e buona attitudine a saper soffrire, attaccare e interpretare le fasi di gioco, che ci hanno permesso di fare 17 punti e messo nelle condizioni di incrementare il bottino anche se non ci siamo riusciti», ha premesso il tecnico dei bianchi giovedì, prima di partire per la trasferta della 19ª e ultima giornata di andata del campionato di Serie C: «Lungo il percorso si può cadere in partite in cui si è meno brillanti dal punto di vista mentale ed emotivo. Ne abbiamo parlato, sappiamo che non deve più succedere e in settimana abbiamo lavorato bene: per metabolizzare certi risultati credo che si debba puntare innanzitutto sui punti di forza per ricreare energia. Siamo partiti da lì per cercare di alzare il livello di autostima della squadra, analizzando quello che è mancato: se siamo stati bravi lo vedremo in campo contro la Spal».

Se l’Olbia non gode di grande salute, l’avversario non sta messo meglio. Ma occhio alle insidie dell’ultima gara del 2023. «Sarà una partita tosta e delicata tra squadre che vivono un momento di difficoltà: loro vengono da un pareggio e hanno una classifica che non rispecchia né i loro valori, né quello che avevano in testa a inizio stagione. Conterà molto l’aspetto mentale», avverte Greco, che nel match dello stadio “Mazza” al netto di Cavuoti e del lungodegente Boganini potrà contare sulla rosa al completo. «Ci sarà un occhio di riguardo per Mordini, che viene da un infortunio lungo: per una partita non so quanto sia il caso di rischiarlo, ma può fare uno spezzone. Gli altri, però, sono tutti in grado di partire titolari, aspetto che ha aiutato a recuperare le energie».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Mameli; Ragatzu, Nanni, Biancu. Allenatore Greco.

