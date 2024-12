Sotto l’albero le cartelle per la Tasi evasa 

Una piaga storica, ultradecennale. Ora il Comune di Tortolì prova a invertire la tendenza sull’evasione dei tributi, andando a recuperare anche l’ultimo capitolo della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili revocata nel 2019 e sostituita dall’Imu. Dall’incrocio delle banche dati emerge che un cittadino su dieci non ha pagato l’ultima cartella di quel tributo: la lotta all’evasione e alla morosità ha prodotto 1.072 avvisi di accertamento. In soldoni quelle cartelle valgono 202mila euro. Risorse che mancano alle casse comunali e che fanno lievitare l’importo del sommerso. I destinatari saranno sia i contribuenti che non hanno dichiarato la tassa, sia chi risulta inadempiente nei pagamenti.

Caccia all’evasore

Un migliaio di contribuenti troverà gli avvisi sotto l’albero di Natale. L’aspetto di cruciale importanza per giungere a un aggiornamento della posizione tributaria con conseguente emissione di avviso di accertamento per infedele o omissione denuncia è quello della definizione degli elementi imponibili su cui fondare l’avviso. Da 140mila euro che il Comune avrebbe dovuto incassare regolarmente nei termini della scadenza l’importo totale è schizzato fino a 202mila euro. La differenza (62mila) è il risultato della somma di interessi, sanzioni e spese di notifica. L’obiettivo, velatamente dichiarato, è stanare chi, per diverse ragioni, non ha versato l’importo a suo carico. «Dall’attività di controllo - chiariscono dal palazzo di via Garibaldi - l’Ufficio tributi ha generato avvisi di accertamento in rettifica per parziali e omessi versamenti Tasi, relativi all’anno d’imposta 2019, da notificare ai contribuenti interessati con l’applicazione della sanzione minima prevista per legge, pari al 30 per cento oltre gli interessi legali». Le lettere sono appena state inviate attraverso una società specializzata.

Rush finale

Il Comune intensifica la lotta all’evasione fiscale, una sorta di rush da compiere nel più breve tempo possibile per evitare la tagliola delle prescrizioni (soprattutto nel caso della Tasi, trascorsi i fatidici 5 anni). La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali è una attività necessaria per l’ente che da quelle cartelle esattoriali mai pagate, ricava parecchi soldi, una boccata d’ossigeno per le casse che, è risaputo, hanno sempre bisogno di un rabbocco soprattutto in una cittadina dove ogni centesimo recuperato potrebbe essere vitale. Gli accertamenti sul fenomeno dell’evasione fiscale, attività slegata dalla politica che viene condotta direttamente dagli uffici, sono ormai all’ordine del giorno.

