Sotto l’albero il nuovo governo 

Parigi. Un governo per Natale. Dopo dieci giorni di trattative tutte in salita, è stata annunciata la squadra dei ministri guidata da Francois Bayrou che su X si è detto “fiero” di questo «collettivo d’esperienza per riconciliare e ripristinare la fiducia di tutti i francesi», dopo i mesi caotici seguiti alla decisione del presidente Emmanuel Macron di sciogliere il parlamento. Nell’esecutivo praticamente paritario, con 18 donne su un totale di 35 ministri, spicca la nomina di due ex premier, Elisabeth Borne e Manuel Valls, nonché un tandem particolarmente marcato a destra: il “falco” dei Républicains (Lr) noto per il pugno duro contro i clandestini, Bruno Retailleau, confermato al ministero dell’Interno, e il macroniano ex Lr, Gérald Darmanin, alla Giustizia.

La nomina di due ministri di area socialdemocratica, François Rebsamen (Pianificazione territoriale) e Juliette Méadel (Politiche urbane), non sembra soddisfare il cartello di sinistra, Nouveau Front Populaire (Nfp), che già nei giorni scorsi aveva scartato l’ipotesi di aderire al nuovo esecutivo a vocazione bipartisan. «Non è un governo, è una provocazione»: ha infatti tuonato su X il segretario del Parti socialiste Olivier Faure, accusando il premier di flirtare con l’estrema destra di Marine Le Pen. Ma le nomine non sembrano piacere neanche ai lepenisti. Bayrou «ha messo insieme la coalizione degli sconfitti»: ha dichiarato Jordan Bardella, leader del Rassemblement national. Tra i big dell’esecutivo, Elisabeth Borne va all’Istruzione mentre Valls (al dicastero per i Territori d’Oltremare) fa il suo ritorno nella politica francese con un dossier esplosivo: l’emergenza della situazione a Mayotte, dopo il passaggio dell’uragano Chido (ieri celebrato il lutto nazionale). A tre mesi dalla sua uscita dal ministero dell’Interno, Darmanin viene indicato alla Giustizia. All’Economia, al posto di Antoine Armand, è stato scelto un outsider della politica, Eric Lombard, finora direttore della Cassa Depositi e Prestiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA