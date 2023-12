«Sotto l’albero i prodotti sardi» 

Una rete di 8mila imprese artigiane operanti in 47 settori diversi, attività che danno lavoro a 21mila addetti e che, nel periodo sotto le feste, registrano il grosso del fatturato di tutto l’anno. Sono i laboratori che producono tanti dei beni che i consumatori sardi acquisteranno in queste festività: cibo, vini e distillati, libri, abiti e gioielli, mobili, tessili per la casa, giocattoli, articoli sportivi, cartoleria, servizi di cura della persona.

La sostenibilità

«I dati dimostrano come i consumatori preferiscano acquistare prodotti e servizi realizzati da artigiani e micro-piccole imprese locali», spiegano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna. Una tendenza confermata anche dalle associazioni agricole, per quanto riguarda l’agroalimentare, comparto che nelle vendite natalizie fa la parte del leone.

Rapporto di fiducia

“Acquistiamo locale” è la campagna lanciata da Confartigianato. «Un modo per valorizzare il lavoro delle imprese, e quindi la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità». Un mutuo soccorso, insomma, in un momento in cui – mentre l’inflazione sta erodendo la capacità di spesa delle famiglie – le imprese arrancano.

Il sapere tramandato

«Scegliere prodotti e servizi realizzati da queste piccole realtà vuol dire sostenere non solo l’imprenditore e i suoi dipendenti, e quindi le loro famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali che il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare», puntualizza Maria Amelia Lai. In un momento di crisi, aggiunge, «dobbiamo fare rete e aiutarci l’uno con l’altro, cittadini con imprese, perché alla ripresa dobbiamo collaborare tutti; lo fanno gli artigiani, cercando di mantenere un’offerta di qualità a prezzi il più possibili contenuti, deve farlo la politica locale, pensando a misure di sostegno, devono farlo anche i cittadini, riscoprendo il piacere e la convenienza di comprare nel negozio sotto casa». Oggi, peraltro, è proprio la rete degli artigiani che sta venendo incontro a un’esigenza sempre crescente della clientela: dopo tanti anni, si ricomincia finalmente a far riparare, ad aggiustare le cose, dalle scarpe agli abiti, ai piccoli elettrodomestici.

Provincia per provincia

Da una parte all’altra dell’Isola, la spesa delle famiglie a dicembre sarà di 210 milioni a Sassari (di cui 142 per cibo e bevande), 184 milioni a Cagliari (125 milioni per cibo e bevande), 141 milioni nel Sud Sardegna (95 milioni per l’agroalimentare), 87 milioni a Nuoro (di cui 59 per cibo e bevande), 64 milioni a Oristano (43 per la tavola). Vince l’agroalimentare ma cresce anche l’acquisto di prodotti dell’artigianato artistico, che anche nelle tante fiere del periodo natalizio stanno riscontrando il grande favore della clientela. «Una maggiore ricerca di qualità, del “su misura”, di sostenibilità, spiegano chiaramente questa tendenza. Scegliere un regalo, espressione del valore artigiano e del made in Sardegna equivale a donare creatività, innovazione e originalità».

