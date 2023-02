Sotto la soglia di povertà 110mila famiglie 

L’ultimo rapporto della Caritas sulla povertà in Sardegna è da brividi: oltre 110 mila famiglie vivono sotto la soglia di povertà. La metà senza uno stipendio su cui poter contare, le altre con l’unico appiglio di un lavoro precario e malpagato. «Le famiglie da noi intercettate rappresentano solo la punta dell’iceberg», spiega don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari. La cartina di Tornasole sono i sostegni erogati dall’Inps: 600 mila pensioni (in pratica a un terzo dei sardi) e paga assegni di cittadinanza a quasi 66mila famiglie (nel 2020 erano 60.578). Dati da incrociare altresì con le rilevazioni Istat rielaborate dalle Acli sull’emergenza del lavoro povero, che allargano il cono di luce sul fenomeno registrato dalla Caritas. Sono 216mila, in Sardegna, le famiglie che non arrivano a mille euro al mese, il 30% del totale. Devono arrangiarsi con questi pochi soldi anche il 20,7% dei capifamiglia con lavoro autonomo, e il 23,1% dei dipendenti.

«È questo il motivo del grande esodo», precisa il sacerdote. «I giovani partono principalmente in cerca di lavoro, non sempre con esiti fortunati. Ultimamente sono tanti i fallimenti, con esiti spesso disastrosi che portano ai suicidi e alla depressione».

Quale potrebbe essere l’antidoto allo spopolamento? «La Sardegna è bella, ricca di tradizioni, paesaggi e cibo. Dobbiamo aiutare i nostri giovani al rientro e le piccole imprese, che da sole non ce la fanno».

