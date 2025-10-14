Sotto la pelle del Monastir c’è il rossoblù 

Sotto la maglia ufficiale il Monastir ne ha un’altra, di colore rossoblù. Quella del Cagliari, bacino di talenti che anno dopo anno ha irrobustito l’intelaiatura di una squadra che da due stagioni stupisce il calcio sardo: i campidanesi dopo il salto dalla Promozione alla Serie D tra il 2024 e il 2025 anche in questo inizio di torneo sono protagonisti all’esordio assoluto in un campionato semi professionistico.

Goleador

La squadra del tecnico Marcello Angheleddu in sette gare ha conquistato 4 successi ed è quasi in zona playoff: una scalata impetuosa che, mai come stavolta, vede protagonisti giocatori con un passato nelle giovanili del club del presidente Giulini. Salta agli occhi David Edoardo Suazo, autore di due reti nel derby vinto domenica scorsa contro il Latte Dolce in trasferta (2-1) e figlio dell’indimenticato attaccante honduregno David senior; e nella stessa partita, tre giorni fa, ha giocato anche Manuel Conti, centrocampista di 19 anni, tesserato da poche settimane, figlio dell’ex capitano Daniele e nipote dell’immenso Bruno (campione d’Italia con la Roma, campione del mondo con l’Italia). Ma non ci sono solo loro: su 25 componenti della rosa ben 16 hanno sono passati da Asseminello. Senza considerare lo staff. Quasi una succursale, i cui frutti (eccellenti) sono sotto gli occhi di tutti.

Il direttore sportivo

«Non c’è una collaborazione vera e propria ma un rapporto di stima con la società», spiega Matteo Zanda, ds del club, «io, la dirigenza e l’allenatore Angheleddu abbiamo deciso di puntare su giocatori con un passato al Cagliari perché volevamo giovani sardi e già pronti. Personalmente ho un buon rapporto con Pierluigi Carta», il ds della Primavera rossoblù, «ci siamo scambiati più volte informazioni sugli atleti. Alcuni ragazzi arrivati quest’anno, come Piro, sono in prestito, mentre altri come Ardau e Collu erano svincolati. Siamo contenti di tutti, si stanno impegnando e sono professionali: ci stanno dando tanto, se stiamo ottenendo questi risultati è perché il gruppo sta lavorando veramente bene». Zanda a sua volta è stato portiere nelle giovanili del Cagliari.

Tra i pali

I pali sono blindati con Riccardo Daga, 25 anni, 194 centimetri, Primavera del Cagliari sino al 2019 (varie convocazioni in prima squadra) prima di giocare con Arezzo, Viterbese, Monterosi, Messina e Iglesias. Al Monastir l’anno scorso in Eccellenza ha tenuto la porta inviolata in 24 partite su 34. Il suo secondo è il 22enne neo acquisto Eugenio Fusco, titolare col Latte Dolce, al Cagliari Primavera sino al 2022 (in panchina nel match di A col Milan a San Siro il 29 agosto 2021) ed ex di Arzachena, Albalonga e Sestri Levante.

Veterano

In difesa l’allenatore può contare sul veterano Simone Pinna, laterale, 28 anni venerdì, al terzo anno al Monastir, protagonista nelle giovanili del Cagliari fino al 2016, poi tre anni e mezzo all’Olbia in D (con la vittoria dei playoff) e in C, il debutto in A coi rossoblù nell’agosto 2019 contro il Brescia, il passaggio a Empoli e Ascoli in B, all’Olbia in C, alla Cos e alla Tharros e, nel 2023, il ritorno al Monastir di cui è uno dei capitani con Alessandro Masia. A giugno ha segnato su punizione il gol che ha sbloccato la finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza contro la Vianese valsa la promozione.

Retrovie

Compongono il reparto arretrato i titolari Alessandro Piseddu, laterale di 19 anni (al Cagliari U18 fino al 2024 e l’anno scorso alla Cos in Serie D), e Fabio Porru, 25 anni, seconda stagione coi campidanesi (nella Primavera rossoblù sino al 2020 poi al Lecco, alla Viterbese, al Carbonia e all’Iglesias). Da quest’anno ci sono Leonardo Tocco, laterale 20enne (al Cagliari U18 fino al 2023 prima di passare al Vastogirardi e al Carbonia), Paolo Pisano, 20 anni, al Cagliari sino agli Esordienti, e Davide Collu, 20 anni, presentato proprio ieri, fino a giugno nella Primavera di Pisacane che ad aprile ha vinto la Coppa Italia. Ha fatto il percorso inverso Andrea Carboni, 17 anni, campione regionale Allievi alcuni mesi fa e passato all’U18 del Cagliari.

Al centro

Sono addirittura sette gli uomini a centrocampo con un passato al Cagliari. Aldo Piras, 19 anni, neo acquisto (U18 rossoblù nel 2024); il 17enne Samuele Piro (il più giovane), sempre titolare quest’anno e sino a pochi mesi fa Primavera del Cagliari; Renato Piga e Federico Tuveri, 18 anni, neo acquisti, ex U18 e U17; Samuel Ardau, 19 anni, ex della Primavera di Pisacane che ha vinto la Coppa Italia.

E c’è Manuel Conti, 19 anni, Primavera del Cagliari sino al 2024, maglia numero 10 al Monastir, lo scorso anno all’Udinese Primavera. Infine il capitano Masia, 30 anni, terzo anno al Monastir, Primavera del Cagliari fino al 2014 (assieme a Barella e Deiola), una panchina in prima squadra in Cagliari-Juventus del gennaio 2014, un passato col Grosseto in C, Melfi, Tuttocuoio e Lanusei in D, Levico Terme, Sandonà, Tamai, Muravera e Atletico Uri.

La punta

L’attacco ha la freccia Suazo, arrivato a gennaio e capace di ritagliarsi sempre più spazio sino alla straordinaria doppietta di domenica. Movenze e scatto che ricordano il padre, dopo le giovanili del Cagliari ha giocato con Ferrini, Selargius e Sant’Elena, Chisola e Lecco. Titolare, ha segnato il gol all’esordio col Budoni, il primo in assoluto della squadra in D. Il padre è venuto più volte a vederlo, l’ultima due giornate fa con la Cos.

Lo staff

Anche lo staff è colorato di rossoblù. Il vice allenatore Fabio Vignati è stato difensore nel Cagliari tra il 2004 e il 2006 (due presenze in A, entrambe contro la Juventus, e tre in Coppa Italia); il preparatore atletico Simone Farci è stato centrocampista della Primavera a metà anni Duemila; il preparatore dei portieri Francesco Atzei lo è stato per anni anche nelle giovanili del Cagliari. Infine Zanda. La seconda pelle del Monastir è bicolore.

