Sotto il palco anche noi, i reduci degli anni Ottanta 

L’appuntamento è alle 20.15 all’edicola nel cuore di Cagliari, piazza San Benedetto. Si parte in cricca guidati dall’edicolante Alessandro Zenga Farci. Lo spirito è quello di un qualsiasi gruppo di giovani uniti dalla stessa passione e da quella voglia (estiva) di essere insieme nel luogo giusto per l’evento giusto. E, mentre il sole inizia a tramontare e l’asfalto rilascia un caldo asfissiante, ci assale una sola certezza: nessuno di noi è più giovane.

A dirla bene, quando gli Europe iniziarono la loro scalata (1983) le ragazze della nostra comitiva erano ancora alle scuole medie seppure nel 1986 (anno del successo cruciale) avevano cambiato sguardo sul mondo, su Joey Tempest e la sua chioma leonina. Oggi Joey ha esattamente la stessa età del più anziano del gruppo, chi vi scrive. Così giunti al piazzale della Fiera, dove in altri anni ci si sarebbe abbuffati di panino wurstel e crauti, viene lecito domandarsi se anche Tempest si deve astenere oppresso dal senso di colpa: avrà il colesterolo alto? dovrà tenere sotto controllo la pressione, oppure? Ora varcati i controlli di sicurezza, siamo fianco a fianco nel backstage e l’invidia è tanta: il leader degli Europe ha scavallato i sessanta che è una meraviglia.

Fugato un dubbio ne resta un altro andando in platea: ma non è che noi del Gruppo edicola Zenga saremo mosche bianche in una platea giovanile? E, sì, ci sono i Millennials, i Gen Z, ma ci sono quelli come noi in un’estate che segna 45 anni di distanza dagli Ottanta, in cui i Sex Pistols si riuniscono, John Lydon ricompone i Pil, i Duran Duran vanno in tour e verranno in Sardegna, i Talking Heads rilasciano un nuovo video di “Psycho Killer”, Grace Jones si lancia in tournée come i Psychedelic Furs preceduti dai The Cure. Un’estate in cui i nostri figli e nipoti si tagliano, si acconciano o si tingono i capelli nello stesso modo che faceva gridare allo scandalo i nostri genitori, le loro band ripercorrono quei suoni e persino la serie tv più osannata del mondo, “Stranger Things”, rilancia e ripropone tutta quella iconografia rendendola attuale e se vogliamo alla moda. Così stanotte sorge un’altra certezza: oltre qualsiasi ageismo (pregiudizi e stereotipi basati sull'età) c’è ancora un terreno dove le generazioni si incontrano ed è sotto un palco.

