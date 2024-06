Sotto i lampeggianti blu i vicini sentenziano: «Una tragedia di brava gente» 

Il giorno dopo l’ultimo femminicidio, che secondo le statistiche nazionali già entro domani sarà il penultimo, via Podgora è un po’ quella di sempre. In tarda mattinata il caldo a 35 gradi spaccati ha svuotato la strada. Chiuso il gazebo bianco nonostante le scritte promettano bistecche e spaghetti, deserti l’asfalto e le aiuole. Davanti allo stabile dove Luciano Hellies ha ucciso l’ex moglie Luciana Tumatis dopo anni da separati in casa, due ragazzini stanno in piedi in silenzio, lo sguardo conficcato negli smartphone.

Qualche ora prima, giovedì a mezzanotte, qui un nastro di plastica bianca e rossa divideva un brulichio di uniformi blu e tute bianche dalla folla di vicini e curiosi e di inquilini che, una volta in strada, per rientrare in casa dovevano aspettare che il luogo del delitto si ritrasformasse nel loro palazzo.

È mezzanotte e un quarto quando questa stralunata assemblea di condominio si zittisce. Dal portone esce Hellies. Non dice una parola, non si nasconde agli sguardi: il volto solido ammorbidito da un paio di baffi grigi è impassibile, il passo regolare, sembra quasi accompagnare in un sopralluogo gli uomini in uniforme che gli stanno accanto. Il tragitto fino a una volante è breve, ma c’è il tempo perché da una finestra un paio di voci maschili gli lancino una salva di insulti, un viatico verso la nuova vita che lo aspetta.

Ma non è l’innesco di un linciaggio verbale, non è l’inizio di un crucifige di vicinato: subito una voce femminile e poi un’altra si oppongono: «Ma bastardo cosa? Ma che ne sapete? Sono meglio gli spacciatori che uccidono i ragazzini per arricchirsi?». Hellies è in auto e sta per sfilare davanti alla gente della sua strada.

L’illuminazione interna della volante gli dipinge di bluastro il volto assorto, sembra una passata di evidenziatore al neon. La piccola folla fa cordone attorno all’auto, si avvicina ai finestrini. Ma nessuno urla più: guardano tutti, assorti anche loro.

Poi torneranno a raggrumarsi in gruppetti, ognuno con i propri coetanei-amici-coinquilini, ciascuno con un commento o un sospiro da condividere. «Brava gente, comunque», dice una vicina a chi si presenta come cronista. Tono cortese ma perentorio, e saranno in tanti a ripeterlo tra i conoscenti. Tre parole che ne significano molte altre. Vogliono dire: adesso non vestite di disagio sociale una tragedia, non mischiate un delitto con la delinquenza: ce n’è anche nei quartieri alti di mariti che ammazzano le mogli, di uomini che si arruolano nella legione domestica per continuare la guerra infinita alle donne. «Brava gente» abbraccia tutti, racconta un ambiente quieto, figlie avviate al lavoro e agli studi, tensioni covate nella discrezione fino allo spasimo. Brava gente a cominciare da Ignazia. Per lei niente luci blu o sguardi oltre il vetro: resta affidata alle cure gelose della scientifica fino a notte fonda, mentre in strada gocciolano parole di rimpianto. Per gradi l’indagine farà spazio al lutto, il lutto a un processo, lo choc al dolore. E lei diventerà un ricordo. Già adesso, ore dopo, la strada riass omiglia a quella di sempre. Ma sul campanello della casa dove Ignazia Tumatis e Luciano Hellies convivevano a stento, ora un cognome è di troppo.

