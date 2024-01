Sotto controllo i consumi idrici per dissetare il Sistema Arborea e le risaie dell’Oristanese 

La parola d’ordine è niente sprechi. Ogni goccia d’acqua vale oro in attesa delle piogge che si spera arrivino copiose, ma per ora più che di “allarme” siccità si parla di “allerta”. Le associazioni di categoria oristanesi sono in prima linea impegnate ogni giorno in un lavoro di monitoraggio della situazione. Non vengono segnalati gravi problemi di approvvigionamento idrico, perché al momento le dighe sono caratterizzate da alti livelli di invaso.

Le organizzazioni

Il presidente provinciale di Confagricoltura Oristano Tonino Sanna, manifesta tranquillità, ma non abbassa la guardia. «Siamo vigili e come sempre in contatto con i nostri associati – spiega il responsabile – ma al momento non si registrano particolari criticità. Se ci fosse un’esigenza straordinaria come accaduto due anni fa – aggiunge – il Consorzio di bonifica dell’Oristanese è sempre stato pronto ad invasare. Piuttosto in caso di necessità, la richiesta è che i collaudi possano essere fatti con una tempistica più celere. In ogni caso – sottolinea – come abbiamo sempre fatto, attuiamo una grande sensibilizzazione nei confronti di tutti perché capiscano come l’acqua sia un bene prezioso che va usato bene e salvaguardato». Grandi attenzioni sul fronte siccità confermate anche dal presidente provinciale di Coldiretti Paolo Corrias.

«Sino a questo momento – afferma ilresponsabile – nessuna segnalazione neppure da zone non servite da consorzi irrigui, dove in casi simili si sono riscontrate problematiche. C’è abbondanza d’acqua e le previsioni per i prossimi giorni parlano di importanti precipitazioni ache ci fanno ben sperare. Se nel futuro ci saranno situazioni di particolare disagio sarà nostra cura concertare adeguati interventi attraverso il consorzio di bonifica».

L’allerta

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese mette bene in evidenza il fatto che non si possa ignorare un problema come quello legato alla carenza idrica. Emergenza che potrebbe mettere in grave crisi l’attività agricola del territorio. Più a rischio le zone dove esiste la necessità di avere acqua in abbondanza, come ad Arborea con le attività della zootecnia intensiva, nelle risaie, nei campi del Sinis e dell’Alta Marmilla. Ecco allora il consiglio a tutti di essere protagonisti del cambiamento climatico adottando un comportamento virtuoso improntato al risparmio idrico. L’Oristanese in buona sostanza regge l’urto anche quando piove poco perché la Diga Eleonora D’Arborea, costruita dal negli anni Novanta, ha attualmente un volume invasato di circa 370 milioni di metri cubi, che sulla base delle oculate programmazioni dell’Autorità di Bacino, è in grado di garantire l’irrigazione nell’Oristanese per alcuni anni. E in un’ottica antispreco, lo stesso Consorzio sta investendo sempre più nell’uso dei contatori, ripristinando e attivando tutti quelli montati negli anni scorsi, così come sta chiedendo allo Stato e alla Regione di finanziare i progetti per il completamento del montaggio dei misuratori in tutte le aree servite da condotte.

